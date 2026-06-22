A függetlenk benzinkutak kiakadtak Magyar Péter kormányára

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. június 22. 15:02

Súlyos válságba kerülnek a független benzinkutak Magyarországon, ezzel kapcsolatban adott ki közleményt hétfőn a Független Benzinkutak Szövetség (FBSZ).

A holtankoljak.hu Facebook-oldalán megosztott szöveg szerint a Fidesz által bevezetett és a Tisza által meghosszabbított védett ár a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. Mint írják:

a kár enyhítésére a Fidesz támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.

„Az FBSZ tiltakozásul 2026.06.26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat! Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz! Ráadásul a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írták közleményükben.