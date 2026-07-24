Gőzerővel épül az önkény
A Tisza Párt önkényesen megfosztotta Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől. Helyére most új bírót akar választani úgy, hogy jelölésre két napot, a jelöltek megvitatására pedig egy napot hagyna. Így néz ki a sokat hangoztatott
tiszás társadalmi egyeztetés.
Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt - sem a jelölésben, sem a választásban.
Ráadásul Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása olyan
illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg,
amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon. A Tisza célja, hogy ezeket az eljárásokat kikerülve kész helyzetet teremtsen. A Tisza az Alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi. Az így választott alkotmánybíró nyilvánvalóan illegitim lesz.
Gőzerővel épül az önkény. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és
minden törvényes eszközzel
küzdeni fog ellene.
Kiadó: Fidesz-frakció