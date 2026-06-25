Elindul a Gyulai Várszínház nyári évada, hétvégén kezdődik a Körös-völgyi Sokadalom

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 25. 13:34

Hétvégén a 26. Körös-völgyi Sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada, jövő héttől pedig elindul az augusztus végéig tartó Gyulai Nyári Korzó rendezvénysorozat is – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.

A népművészet és a hagyományok ünnepe

A Körös-völgyi Sokadalom a Dél-Alföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválja. A gyulai vár tövében megrendezett ingyenes esemény a régi vásárok hangulatát idézi meg, ahol együtt ritkán látható népi mesterségekkel, népművészeti alkotásokkal és előadókkal találkozhatnak a látogatók. A rendezvény a nemzetiségi művészet találkozópontja is.

A népi kézműves mesterségek képviselői bemutatókkal és vásárral készülnek, a gyermekeket népi játékok és mesesátor várja. Az idei kiemelt kézműves ág a fazekasság lesz, amelyet kiállítások, mesterségbemutatók és interaktív foglalkozások mutatnak be. A játszóházakban a gyerekek homokból előásott fazekasedények segítségével párosító játékot is kipróbálhatnak.

Néptáncosok és zenekarok a színpadon

A Körös-völgyi Sokadalom a néptáncosok évzáró rendezvénye is. Szombaton Békés vármegye gyermek- és ifjúsági néptáncosai mutatkoznak be, emellett mesemondók és népzenészek is fellépnek. Az estét a Békés Megyei Néptáncgála zárja, amelyen a vármegye nagyobb táncegyüttesei, valamint nyíregyházi és vajdasági vendégek is színpadra lépnek.

Vasárnap a gyulai táncosoké lesz a főszerep, akiket a Békés vármegyében működő nagyobb zenekarok – a Ludas, a Suttyomba zenekar és a Talléros Együttes – kísérnek.

A Mestermunka előadással indul a nyári évad

A fesztivál vasárnap este 18 órakor a Mestermunka című néptáncszínházi előadással zárul. A Forrás Néptáncegyüttes Független Színház ingyenes produkciójával veszi kezdetét a Gyulai Várszínház nyári évada.

Az előadás szövegét Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiája adja, a táncosok pedig különböző tájegységek koreográfiáit mutatják be a Bara Népzenekar, Zsikó Zsuzsanna Junior Prima díjas népdalénekes és Benkő Péter színművész közreműködésével.

Egész nyáron ingyenes programok a belvárosban

Június 29. és augusztus 29. között rendezik meg a Gyulai Nyári Korzó programsorozatot, amely 31 estén összesen 54 ingyenes eseménnyel várja a fürdővárosba látogatókat a belváros négy helyszínén.

A programok tematikus rend szerint követik egymást: hétfőnként zenei előadások lesznek a Világóránál, szerdánként tánc- és mozgásművészeti programok a Harruckern téren, csütörtökönként képzőművészeti és zenei események a Szent Miklós parkban, míg a vár melletti Rondellánál folyamatosan zenei produkciók várják az érdeklődőket.

A rendezvénysorozaton elsősorban helyi és térségbeli amatőr csoportok, valamint feltörekvő művészek és zenekarok lépnek fel.