Harci bemutatók, lovas versenyek a Kurultájon

Szerző: MTi

2026. július 14. 20:05

Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-16. között Bugacon megrendezendő

Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlésen

- közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Korábban már bejelentették, hogy az idei Kurultájon

több mint húsz nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből száznál több hagyományőrző csapat,

valamint több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. Ötven olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből - emelték ki a szervezők.

Kiemelt esemény lesz a Kurultaj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós- és lovassolymász-bemutatók, valamint a

kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások.

A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az "Atilla Sátra", amelyben "Ordosztól az Őrségig –

A hunok, türkök, magyarok kincsei"

címmel régészeti-antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül.

A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.

A részletes program a kurultaj.hu/2026/07/2026-evi-kurultaj-reszletes-program/ oldalon érhető el.