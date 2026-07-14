Harci bemutatók, lovas versenyek a Kurultájon
Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-16. között Bugacon megrendezendő
Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlésen
- közölték a szervezők kedden az MTI-vel.
Korábban már bejelentették, hogy az idei Kurultájon
több mint húsz nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből száznál több hagyományőrző csapat,
valamint több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. Ötven olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből - emelték ki a szervezők.
Kiemelt esemény lesz a Kurultaj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós- és lovassolymász-bemutatók, valamint a
kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások.
A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az "Atilla Sátra", amelyben "Ordosztól az Őrségig –
A hunok, türkök, magyarok kincsei"
címmel régészeti-antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül.
A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.
A részletes program a kurultaj.hu/2026/07/2026-evi-kurultaj-reszletes-program/ oldalon érhető el.