Izraelben több város megnyitja az óvóhelyeket az iráni konfliktus eszkalálódása miatt

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 10:09

A Tel-Aviv melletti Ramat Gan és az Izrael déli részén fekvő Eilat a hétvégére megnyitja a közterületi óvóhelyeket, mert az iráni konfliktus eszkalációja nyomán megnőtt egy esetleges iráni rakétatámadás kockázata - jelentették be a városok polgármesterei csütörtökön.

A Ramat Gan-i polgármester, Karmel Sáma Hakohen arra kérte a társasházak lakóközösségeit, hogy készítsék elő és

tegyék használhatóvá az épületek közös óvóhelyeit,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg (IDF) Polgári Védelmi Parancsnoksága nem adott ki semmilyen figyelmeztetést.

"A helyzetértékelés szerint a hétvégén megnőtt az Iránból érkező rakétatámadás kockázata, és ez már nem tekinthető elhanyagolhatónak" - írta Hakohen. "Bár az óvóhelyek megnyitása költségekkel jár,

indokolt fokozott óvatossággal eljárni,

és reméljük, hogy erre végül nem is lesz szükség."

Eközben az ország északi részén fekvő Haifában javában zajlanak az első helyi szörfverseny előkészületei a Bat Galim strandon. A város vezetése ugyanakkor egy Iránnal kialakuló esetleges újabb konfliktus lehetőségére is felkészül a ynet hírportál értesülése szerint.

A Vörös-tenger partján fekvő dél-izraeli Eilatban szintén megnyitották az óvóhelyeket, és arra kérték a lakosságot, hogy

mindenki tudja meg a hozzá legközelebbi védett helyiség helyét.

Az IDF polgári védelmi parancsnoksága közölte, hogy nem változtak a lakosságra vonatkozó előírások.