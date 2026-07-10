Káel Csabát leváltották Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöki székéből
Szerző: MTI
2026. július 10. 16:38
Visszavonták a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását - közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán pénteken.
Az államtitkár közölte:
az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.
Arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.
"Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!" - fogalmazott Nagy Ervin.
A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható
- fűzte hozzá.
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