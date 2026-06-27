Kapitulál a hőség előtt a Nyugat, Waterlooban sem csatáznak a meleggel

Szerző: MTI

2026. június 27. 09:07

A rendkívül magas hőmérséklet miatt lemondták Belgiumban az 1815-ös waterlooi csata hagyományőrző, hétvégére tervezett katonai bemutatóját. A rendkívüli hőhelyzet miatt Hollandiában nem tartanak meg egy technozenei fesztivált.

A szervezők és a helyi hatóságok tájékoztatása szerint az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán pénteken közölte, hogy a Bonaparte Napóleon végső bukásához vezető, 211 évvel ezelőtt, 1815. június 18-án zajlott waterlooi csata emlékére rendezett hagyományos katonai játékokat nem tartják meg, miután

országos hőségriadót rendeltek el Belgiumban.

A hagyományos, évente megtartott, grandiózus csatajelenetekben többezer, korhű jelmezbe öltözött katona küzd az egykori harctéren. Az ütközet légkörének hangulatát

többszáz ló és lovas, ágyúk, valamint korszerű fény- és pirotechnikai eszközök

segítik megidézni.

A belga korány szerdán hirdetett ki narancssárga riasztást az egész országra vonatkozóan, miután a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) közölte: a hőmérséklet a hét második felében jóval 30 Celsius-fok felett marad, egyes helyeken pedig várhatóan meghaladja a 38 Celsius-fokot. A következő néhány napban Belgium több tartományában csak azok a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvények tarthatók meg, amelyek engedélyt kaptak a helyi hatóságoktól - tájékoztattak.

A rendkívüli hőhullám miatt

lemondták a Defqon.1 hardcore technozenei fesztivált Hollandiában,

röviddel azután, hogy a holland hatóságok vörös riasztást adtak ki az ország nyolc tartományára.

A VRT flamand nyelvű belga műsorszolgáltató az internetes oldalán közölte, a fesztivál szervezői az illetékes hatóságokkal együttműködve kénytelenek voltak lemondani a Flevoland tartománybeli Biddinhuizenben tartott, több mint 250 ezer látogatót vonzó, csütörtök este kezdődött, és június 28-ig tartó fesztivál hátralévő napjait.

A hírportál közölte azt is, hogy a kelet-hollandiai Stroombroekben rendezett Lago Lago elektronikuszenei fesztivál szervezői a hőség miatt este 6 óráig korlátozta az alkoholos italok fogyasztását.

Hollandia most először adott ki vörös riasztást

péntekre vonatkozóan a rendkívüli hőség miatt. A hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 40 Celsius-fokot.