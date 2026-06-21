Kardcsapatunk Európa-bajnok

Szerző: MTI

2026. június 21. 09:06

Aranyérmet nyert - ezzel megvédte címét - a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon, Antonyban.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott

a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre.

A magyar csapatban tavaly is ott volt Szilágyi , Szatmári és Rabb, a 2024-ben győztes együttesben pedig Szilágyi és Rabb. Azt megelőzően, 2023-ban negyedik lett a magyar válogatott Krakkóban az Európa Játékokon, melyen a csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is voltak egyben.

A fináléban az egyéniben bronzérmes Szatmári kezdett Radu Nituval.

Két szép magyar tussal indult az asszó,

de aztán az ellenfél átvette a vezetést és sorozatban öt találatot adott. A második párban Rabbnak többnyire sikerült középen tartania riválisát, nem hátrált, határozottan támadott, aminek meglett az eredménye, menet közben fordított, a végén azonban Razvan Ursachi visszavette a vezetést, de eggyel csökkent a különbség. Szilágyi eleinte túl hosszan készített elő, Vlad Covaliu sorra adta a tusokat, a folytatás viszont jobban alakult. Az első kör után 12-15 volt az állás.

Szatmári lassan találta meg a ritmust Ursachi ellen, később viszont védekezve adott sorozatban három tust, előbb szép elővágással, majd kettőt parád-riposzttal. Egyenlített 17-17-nél, azután a román kardozó tudott újítani. Az utolsó tusnál Szatmári a földre rogyott és a jobb bokáját fájlalta.

Szilágyi 18-20-nál ment fel a pástra Nituval szemben, dinamikus előre menetelekkel a párharc közben 21-20-ra fordított,

végül 6-5-re nyerte ezt az asszót. Így még a románok vezettek egy találattal. Rabb 5-3-ra kikapott Covaliutól, ezért a harmadik kör előtt 27-30 állt az eredményjelzőn.

Szilágyi határozottan kezdett Ursachi ellen, egyre csökkentette a hátrányt, de nem tudta elbizonytalanítani ellenfelét, aki egyáltalán nem akart hátrálni, rendre leszorította a pást végére a magyar kardozót. Szilágyi azonban képes volt váltani, és többször is megelőzte támadásával az ellenfelét. Kettőt hozott a hátrányon 7-5-ös eredménnyel, Szatmári pedig a nyolcadik párban nagyon határozott akciókkal fordított Covaliuval szemben. Rabb 40-38-nál ment fel a pástra Nitu ellen, de az első akciói rövidek voltak. A román vívó 41-42-nél fordított, de csakhamar 43-42-re alakult az állás, majd 43-43 után 44-43-ra, és a következő találatot is Rabbnak ítélte a bíró.

A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon.

Ezúttal magas színvonalú, végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőséget.

A férfi kardozók a magyar küldöttség harmadik érmét szerezték. Előzőleg harmadik lett kard egyéniben Szatmári András és a párbajtőröző Muhari Eszter.