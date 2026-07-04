Károlyfürdőn megkezdődött a jubileumi, 60. nemzetközi filmfesztivál

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 4. 15:04

A nyugat-csehországi Károlyfürdőn (Karlovy Vary, Karlsbad) megkezdődött a 60. nemzetközi filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléje.

Lényegében kettős jubileumról van szó, mert az első filmszemle megrendezése, 1946 óta 80 év telt el. A két szám közti különbséget az okozza, hogy a szocialista rendszerben

szovjet nyomásra a fesztivált egy ideig csak minden második évben tartották meg a nyugat-csehországi fürdővárosban, míg máskor a fesztivál színhelye Moszkva volt.

Az első vetítésekre a közeli Mária-fürdőn (Mariánské Lázne, Marienbad) fürdővárosban került sor, és Károlyfürdőn a filmeket csak másnap mutatták be. Ez a gyakorlat 1950-ben szűnt meg. A hagyomány felelevenítésére azonban az idei jubileumi fesztivál néhány napján Mária-fürdőn is lesznek filmvetítések.

A július 11-ig tartó, ünnepélyes díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film háromperces, míg a leghosszabb több mint három óra hosszú. Mindkét film japán alkotás.

A filmszemlét megnyitó pénteki ünnepi gálaesten levetítik

Az évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság felejthetetlen Argentína-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül.

A megnyitó nagyszabású drónparádéval zárul: a város feletti Sólyomhegyről (Sokolsky vrch) este tíz után 1300 drón emelkedik a magasba, amelyek 10-15 percen át különböző látványos képeket alkotnak a filmszemle fő színhelye, a Thermal szálló előtt mintegy 200 méter magasságban. A nagy érdeklődésre való tekintettel az egész drón-programot kedden késő este megismétlik.

A szálló előtti vörös szőnyeget az idén megnagyobbították, hogy a vetítésekre érkező vendégek mind kényelmesen elférjenek rajta, és mindenkinek lehetősége, ideje legyen fényképek elkészítésére is.

A pénteki gálaesten a Thermal szálló nagytermében

Kristály Glóbuszt kap Dustin Hoffman amerikai színészlegenda

a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért. A kétszeres Oscar-díjas színész személyesen veszi át az elismerést. Dustin Hoffman szombaton bemutatja az 1967-ben készült Diploma előtt című amerikai filmet is, amelyben fiatal színészként először került a filmvilág érdeklődésének a középpontjába.

A szemle díjkiosztó záróestjén pedig Juliette Binoche, francia filmszínésznő kap Kristály Glóbuszt szintén a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért. Juliette Binoche, aki Oscar-díjjal, César-díjjal és négy európai filmdíjjal is büszkélkedhet, ugyancsak személyesen veszi át a díjat.

Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő, rendező és forgatókönyvíró, Jeffrey Wright amerikai színész, valamint Jesse Eisenberg amerikai színész fesztiválelnöki díjat kap a szemlén. Adéla Klingohrová, a fesztivál szóvivője szerint mindhárman személyesen veszik majd át a díjat.

Kiemelkedő életművéért ugyancsak fesztiválelnöki díjat kap a filmszemlén Magda Vásáryová neves, népszerű szlovák színésznő és volt diplomata, aki jelezte, hogy ő is ellátogat Károlyfürdőre.

A híres vendégek között lesz még Harvei Keitel, Quentino Tarantino rendező filmjeinek egyik ikonikus alakja is.

A 60. nemzetközi filmfesztivál versenyszekciójában tizenkét alkotást,

köztük egy szlovák-cseh-magyar koprodukciót

vetítenek. Ez utóbbi a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című dráma, mely az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik súlyos társadalmi problémáját, a roma asszonyok kényszersterilizációjának gyakorlatát dolgozza fel és mutatja be.

A fesztivál fődíja a Kristály Glóbusz, amely mellé 15 ezer dollár (4,65 millió forint) is jár. Külön díjazzák a legjobb női és férfi alakításokat és a legjobb rendezést is.

A fiatal, eddig ismeretlen filmesek bemutatkozásának teret adó Proxima szekcióban 15 alkotást láthatnak a nézők.

A 12 napos filmszemle költségvetése az idén meghaladja a 250 millió koronát

(3,7 milliárd forint), amelynek 70 százalékát szponzorok, 30 százalékát pedig az állam, a régió és a város fedezi.

Tavaly a fesztivál filmjeire mintegy 130 ezer ember vett belépőjegyet. és az idén is hasonló érdeklődésre számítanak a szervezők. Csütörtökön reggel kilenckor kezdték el árusítani az első jegyeket, amelyekre a központi kassza előtt hálózsákokkal, pokrócokkal, étellel és itallal felszerelkezve mintegy kétezer ember várt egész éjjel - jelentette a közszolgálati CT24 hírtelevízió riportjában.