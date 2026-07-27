Késsel támadt nőkre Párizsban - három áldozat

Szerző: Gondola

2026. július 27. 15:38

Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén hétfőn - jelentette be a francia rendőrség.

A mandiner.hu cikke szerint a férfi három nőtt támadott meg két konyhakéssel. A sebesülteket kórházba kellett szállítani. A három nő közül kettő súlyosan megsebesült - mondta Laurent Nunez francia belügyminiszter. A rendőrségnek sikerült gyorsan elfognia a támadót. A miniszter elmondta, hogy a férfit egy szolgálaton kívüli rendőr vette őrizetbe.