Kl-selejtező - A Győr a továbbjutást is eldöntötte az első meccsen

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 22:06

A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Atert Bissen vendégeként kedden a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, így már az első felvonás során eldöntötte a továbbjutás kérdését.

Az ETO először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző, Efraín Juárez irányításával, miután a zöld-fehérek 1-0-s vereséggel és 2-2-es döntetlennel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingurral szemben.

A visszavágót jövő csütörtökön 19 órától rendezik Győrben. A továbbjutó

az északmacedón Vardar Szkopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik

a harmadik körben.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Atert Bissen (luxemburgi)-ETO FC 2-6 (1-3)

Luxembourg, v.: Griffith (walesi)

gólszerzők: Ferber (20.), Abi (75.), illetve Bumba (12.), Vitális (24.), Njie (44., 47.), Djukanovic (83.), Bánáti (91.)

sárga lap: Abi (40.), illetve Tóth (39.)

ATERT BISSEN:

Dupire - A. Correia, Veiga, Mannone, Luriz, Zegdane - Crame (L. Correia, 70.; Rodrigues da Cruz, 80.), Eddarraj (Cabral, 90.), Pimentel, Abi (Fernandes, 80.) - Ferber

ETO FC:

Petras - Vladoiu (Bíró, 56.), Umathum, Krpic, Stefulj - Vitális, Tóth (Lamin Mass, 77.) - Schön, Gavric (Szép, 66.), Bumba (Bánáti, 56.) - Njie (Djukanovic, 56.)

Bár az első helyzet a hazaiak előtt adódott - Petras védett bravúrral -, utána hamar kiderült, hogy a magyar bajnok a jobb csapat, amely ennek megfelelően Bumba lövésével már 12 perc után vezetett.

Az ETO ugyan fölényben futballozott, de volt néhány veszélyes akciója az ellenfélnek is, az egyenlítés viszont abból jött össze, hogy Tóth eladta a labdát a győri büntetőterületen.

Sokáig nem örülhettek a luxemburgiak, mert Vitális bal oldali szabadrúgásból tekert a hosszú sarokba, ezt követően pedig a zöld-fehérek sorra dolgozták ki a lehetőségeket, de a befejezések pontatlanok voltak, egyszer pedig Dupire védett. Közvetlenül a szünet előtt aztán a Győr növelte az előnyét, mert Njie szép labdaátvétellel hozta magát helyzetbe, majd ziccerben nem rontott.

A második félidőt remekül kezdte a Győr,

Dupire előbb óriásit védett, majd hatalmas potyagólt kapott,

mert Njie lövése becsorgott a hasa alatt.

A háromtalálatnyi különbség túlzottan megnyugtatta a magyar együttest, így Petrásnak kétszer is hárítania kellett.

Juárez aztán hármas cserével stabilizálta a csapatát, amely innentől kevésbé erőltette a támadásokat, viszont az ellenfélnek sem adott területet, azaz viszonylag magabiztosan őrizte az eredményt, bár mindkét fél előtt voltak kisebb lehetőségek.

Az Atert Bissen a kreatív támadóival tudott azért zavart kelteni, sőt, Lucas Correia remek passzából Abi szépen pörgetett a kapuba, a további felzárkózást pedig Petrás védése akadályozta meg.

A végére

ismét rohanóssá vált a meccs, ebből pedig a Győr jött ki jobban,

mert a frissen igazolt támadó, Djukanovic góllal mutatkozott be, rajta kívül Bánáti is betalált, míg a túloldalon a rivális csak kapufáig jutott, így jószerivel eldőlt a továbbjutás.