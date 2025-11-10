Kulisszatitkok a magyar-amerikai csúcsról

Szerző: gondola

2025. november 10. 12:07

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Rádió 7 vendégeként számolt be az Egyesült Államokban tett hivatalos látogatásáról, ahol Orbán Viktor miniszterelnök delegációjával a Fehér Házban tárgyaltak - számol be róla a Magyar Nemzet. A beszélgetésben Lázár kiemelte, hogy a látogatás legfontosabb eredménye a teljes mentesség megszerzése volt az amerikai szankciók alól az orosz energiára vonatkozóan. A magyar háztartások továbbra is olcsón juthatnak gázhoz és villamos energiához.

A közlekedési miniszter a magyarnemzet.hu cikke szerint részletezte, hogy a delegációban több szakértő, a sajtó képviselői és persze a miniszterek is helyet kaptak, a találkozó pedig rendkívül baráti légkörben zajlott. Lázár hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során nem csupán a gáz- és olajbeszerzés, hanem az amerikai technológiák és a Paksi Atomerőmű új blokkjai is napirendre kerültek, amelyek révén a magyar energiafüggőség csökkenthető.

A Fehér Házban aláírt megállapodás egy új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban, egyfajta „védőpajzsot” biztosítva Magyarország számára katonai, technológiai és pénzügyi értelemben. Ez a védőpajzs nem csupán a NATO-tagságra és a katonai együttműködésre vonatkozik, hanem a műholdas és nukleáris technológiákra, valamint a gazdasági stabilitás támogatására is kiterjed. A Trump–Orbán találkozó nem hivatalos tárgyalás volt, hanem sokkal inkább baráti, hangulatú egyeztetés, ahol a világpolitikai helyzet és a magyar érdekek érvényesítése állt a középpontban.

A miniszter szerint a következő évtizedek nemzetközi kapcsolataiban a vezetők közötti személyes viszonyok kulcsfontosságúak lesznek. Végül hangsúlyozta, hogy Magyarország pozícióját erősíti az, hogy képes jó kapcsolatot fenntartani a keleti és a nyugati nagyhatalmakkal egyaránt, – az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Németországgal, Izraellel és Indiával – így a magyar háztartások energiaellátása és a magyar rezsivédelem biztosított - zárul a ckk.