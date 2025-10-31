Labdarúgás NB I - Bódog bravúros pontszerzéssel mutatkozott be a Spartacus kispadján

Szerző: mti

2025. október 31. 23:12

A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el második helyen álló Kisvárda otthonában a Fizz Liga (NB I) 12. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője a Fizz Liga 12. fordulójában játszott Kisvárda Master Good - Nyíregyháza Spartacus mérkőzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2025. október 31-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A Nyíregyháza kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki.

A Kisvárda pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak.

Fizz Liga, 12. forduló:

Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0

Kisvárda, v.: Zierkelbach

piros lap: Temesvári (14., Nyíregyháza)

sárga lap: Kovácsréti (34.), Melnyik (20.), Jovicic (57.) illetve Edmowonyi (15.), Katona L. (89.)

KISVÁRDA:

Popovics - Szabó Sz. (Molnár G., a szünetben), Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Soltész, a szünetben) - Bíró, Popoola (Szőr, 62.), Melnyik (Matanovic, 77.), Mesanovic (Jordanov, 63.) - Novothny

NYÍREGYHÁZA:

Kovács D. - Farkas B., Temesvári, Katona L. - Kovácsréti, Sankovic (Kovács M., a szünetben), Katona B., Antonov - Babunszki (Gilbert, a szünetben), Edmowonyi (Toma, 71.), Manner (Bitri, 19.)

Még negyedóra sem tel el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe került első nyíregyházi meccsén Bódog Tamás, hiszen csapatából a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára.

Természetesen taktikailag egy teljesen új találkozó kezdődött, a szakember rögtön cserélt is, megerősítve védelmét, a Nyíregyháza pedig innentől kezdve szinte teljesen feladta a támadásvezetést.

A Kisvárda így közelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát az első játékrészben, Novothnynak elöl több lehetősége is volt, de nem talált be.

A fordulást követően a vendégek a villámgyors Edmowonyi vezetésével több veszélyes kontrát is vezettek, de továbbra is szászszázalékosan a védekezésre koncentráltak.

A házigazdák ugyan továbbra is hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de a játékukból hiányzott az átütőerő, így nem változott az eredmény, maradt a gól nélküli döntetlen.