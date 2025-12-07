Labdarúgó NB I - Ezúttal győzött a Groupamában a Fradi

Szerző: MTi/gondola

2025. december 7. 20:06

Noha a második félidőben a szokásos, gyerekes labdaeladásokkal csaknem nézhetetlenné tett játékát produkálta az FTC, a Kisvárda nem tudott élni az ajándékba kapott lehetőségekkel, így érintetlen maradt a fölényes vezetés, és a Fradi ezúttal győzött hazai pályán, a 20 ezres stadionban kevesebb mint 8 ezer néző előtt.

A címvédő és éllovas Ferencváros 3-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

A zöld-fehérek csütörtökön idegenben 1-0-ra múlták felül az újoncot. Az FTC sikerével visszavette az első helyet a Győrtől, melyet két ponttal előz meg.

Fizz Liga, 16. forduló:

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (3-0)

Groupama Aréna, 7057 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Nagy B. (11.), Ötvös (21., 11-esből), Yusuf (26.)

sárga lap: Novothny (13.), Nagy K. (75.), Cipetic (90.)

Ferencvárosi TC:

Gróf - Cissé (Romao, 71.), Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 85.) - Makreckis, Ötvös, Levi, Zachariassen (Madarász, 63.), Nagy B. - Varga B. (Pesic, 71.), Yusuf (Joseph, 71.)

Kisvárda Master Good:

Popovics - Cipetic, Jovicic (Lippai, a szünetben), Chlumecky, Medgyes (Körmendi, a szünetben) - Melnyik, Popoola (Szőr, 61.) - Nagy K., Bíró, Matanovic (Pintér, 69.) - Novothny (Jordanov, 61.)

A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást.

A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.

A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában. A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.