Lázár János: az állam a hűtlensége miatt a második világháború környékén elveszítette a teljes zsidó és keresztény elitet

Szerző: MTI

2025. november 20. 19:35

A magyar állam a második világháború környékén elveszítette a teljes zsidó és keresztény elitet, és nem az állampolgárai váltak hűtlenné, hanem az állam lett hűtlen a polgáraihoz - mondta Lázár János csütörtökön Keszthelyen, Festetics György 85. születésnapja alkalmából, a Festetics85 című időszaki kiállítás megnyitóján.

Az 1940-ben született Festetics György, Keszthely díszpolgára köszöntésén az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy az állam mint jelenlegi tulajdonos köszönti azt a tulajdonost, "akitől elvette a házát és a tulajdonát", ezt az évszádos örökséget.

A miniszter felidézte, hogy 2014-ben Eszterházán, a kihelyezett kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy egy plebejus kormány tiszteleg a magyar arisztokrácia teljesítménye előtt, erre a mondatra pedig nagyon sokan vártak azok közül, akik 1945-ben vagy 1956-ban hagyták el az országot.

A magyar állam "azt a nagyon súlyos bűnt követte el", hogy 1919-től, különböző időszakokban a saját állampolgárait vádolta hűtlenséggel, de ennyi évtized után muszáj kimondani, hogy "nem az állampolgárok voltak hűtlenek a hazához, hanem a magyar állam volt hűtlen a saját állampolgáraihoz".

Lázár János azt a kérdést fogalmazta meg, hogy "Mit ér egy hajó iránytű nélkül, és mit ér egy közösség példamutató elit nélkül?" Az ország érdeke, hogy legyen egy olyan organikusan fejlődő, teljesítményre, hagyományra építő elit, amely irányt mutat.

Hozzátette: kevés szó esik arról, hogy milyen lehetett félárván, ötévesen elhagyni az országot és felnőni egy idegen országban. Voltak, akik nem tudtak túllépni a veszteségeken, de Festetics György "soha nem volt a múltba fordult, mindig a jelenben élt, és mindig a jövőbe nézett", mindig jobban foglalkoztatta Magyarország jövője.

Mi, magyarok hajlamosak vagyunk a provincializmusra, a befelé fordulásra, ő azonban szélesen és nem szűken nézte a világot, ami csak keveseknek adatott meg azok közül, akiket a hazája kitaszított.

Felnőtt fejjel ismerte meg az 1980-as évek Magyarországát, a Kádár-kort és a rendszerváltást, és újra magyarrá tudott válni, miközben csak kevesek tudtak olyan visszafogottsággal és méltósággal hercegek lenni, mint ő - vélekedett a miniszter.

Lázár János arról is beszámolt, hogy

a kastélyban őrzött fényképalbumokat átválogatva készítettek ajándékként egy 400 oldalas kötetet, amely Hamilton Mária és Festetics Tasziló korszakának állít emléket, így azoknak is, akik "a világelit színpadán" magyarként szereztek elismerést.

A kötet egyben elégtétel is Festetics Taszilónak, akiről a múlt század elején "fals történetek" láttak napvilágot, ez a kiadvány ugyanis cáfolja az akkori híreszteléseket.

Festetics György köszönetként röviden visszaemlékezett arra, hogy 1986-ban látogatott először vissza Magyarországra és a keszthelyi kastélyba. Biztos otthonuk volt egykor az épület, de később "az otthon és a haza nem volt egy kézben", ma pedig azt vallja, hogy Magyarország a hazája, az otthona Bécs.

Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy a keszthelyi kastély ma Magyarország egyik legkedveltebb műemléki helyszíne. Olyan családnak adott otthont, amelynek szellemisége, öröksége nagyon sokat adott Magyarországnak - emelte ki.

A kastély és környékének rövid, közép és hosszú távú fejlesztési koncepciójának keretében mára megújult a látogatótérben a szőnyegezés, az épületben és a parkban új információs táblákat helyeztek ki, megkezdődött a tölgyfa lépcsőház megújítása és a falak rekonstrukciója. Tavaszra elkészülnek a tervek a teljes homlokzat és a tető felújítására

- sorolta az ügyvezető.

Czoma László, a Helikon Kastélymúzeum egykori igazgatója, a Festetics85 című időszaki kiállítás kurátora a tárlat megnyitásaként elmondta: a a kastélyban őrzött emlékekből, fotókból állították össze, bemutatva a család nyolcadik generációját képviselő Festetics György születésének időszakát.