Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2026. január 11. 08:06
Magyarország területére 2026. január 10-én 0 óra és 24 óra között
az ukrán-magyar határszakaszon 5049 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 41 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
