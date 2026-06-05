Lopott ukrán gabonát szállító orosz hajók - drónokkal kilőtték őket

Szerző: MTI

2026. június 5. 16:36

Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek erői péntekre virradó éjszaka öt orosz, lopott ukrán gabonát szállító hajót találtak el az orosz ellenőrzés alatti Mariupol és Bergyanszk kikötőiben, valamint a part menti vizeken - jelentette be Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka a Telegramon.

"A fekete-tengeri fosztogatók által lefestett nevű teherhajók és tankerek, valamint az ukrán gabona csendes ellopása, katonai rakományok és üzemanyag átszállítása érdekében

kikapcsolt radarok már nem garantálják sem a katonai célpontnak minősített, nagy és lassan mozgó célok hosszú túlélőképességét, sem a szállítások rendszerességét"

- írta bejegyzésében a parancsnok.

Úgy fogalmazott, hogy a megszállók csempészlogisztikáját meg kell állítani, ezért mértek az éjjel az ukrán pilóta nélküli rendszerek csapásokat teherhajókra és egy tankerre. A közlés szerint a drónokat jó optikával és nagy erejű robbanófejjel szerelték fel.

A dél-ukrajnai herszoni városi bíróság közzétette, hogy távollétében

15 év börtönre ítélte Vlagyimir Szaldót, az orosz hatóságok herszoni vezetőjét egy vállalat kifosztása és gabona eltulajdonítása miatt.

A nyomozás azt állapította meg, hogy Szaldo 2022 márciusában az illegálisan létrehozott Herszon megyei katonai-polgári közigazgatás vezetője lett, majd ugyanazon év októberében Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletével az ideiglenes kormányzói tisztséget töltötte be.

A bíróság fogalmazása szerint a megszálló hatalom vezetőjeként aktívan végrehajtotta az agresszor állam politikáját, amely a gazdasági szereplők teljes ellenőrzésére irányult, és részt vett azok elfoglalásában és kifosztásában.

Gabonaelszállításokra kiadott rendeleteivel 14,7 millió hrivnya (137 millió forint) kárt okozott.

Korábban Szaldo ellen egy másik ügyben is vádat emeltek több mint 5,3 milliárd hrivnya (49,5 millió forint) értékű ukrán gabona eltulajdonítása miatt. 2023 novemberében egy odesszai bíróság távollétében szintén 15 év börtönre ítélte árulás miatt.

2025 nyarán újabb 15 éves szabadságvesztést kapott azért, mert

megszervezte az Oroszországhoz való "csatlakozásról" szóló, nemzetközileg el nem ismert népszavazást a megszállt Herszon megyében

- idézte fel az Ukrinform hírügynökség.