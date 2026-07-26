Magyar Európa-bajnokok

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 26. 15:05

Magyar aranyéremmel zárult a Sukorón rendezett junior nyíltvízi úszó Európa-bajnokság: az utolsó vasárnapi számban az U16-os váltó diadalmaskodott.

A hazai szövetség beszámolója szerint a két lány, Bartalos Anna és Barta Nóra után még 26 másodperces hátrányban volt a magyar csapat az oroszhoz képest,

Marosszéki Armand és Sárkány Zétény azonban ebből 21 másodperces előnyt és sima győzelmet hozott össze.

A magyar válogatott 5 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzéremmel toronymagasan végzett az éremtáblázat élén, a 13 dobogós helyezés és az 5 elsőség is rekord, utóbbiból Sárkány Zétény hármat is "vállalt". A magyar válogatott a legutóbbi hét évből hatodszor nyerte meg a csapatversenyt, most a legmagasabb pontszámmal.