Magyar-kazah - Sallai és Kerkez sem játszik Debrecenben

Szerző: MTI

2026. június 7. 16:04

Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban kedden a kazah csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben.

A magyar szövetség (MLSZ) vasárnapi tájékoztatása szerint

Sallai pénteken, a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást,

s azóta fájdalmat érez az Achilles-inában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez magánéleti okok miatt nem tart a csapattal a hajdúsági városba.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazahokat Debrecenben, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.