Szerző: MTI/Gondola

2026. június 23. 19:08

Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord Magyarországon – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére.

A társaság tájékoztatása szerint ezen a nyáron eddig nem dőlt meg a tavalyi áramfogyasztási rekord, ugyanakkor a következő időszakban esetleges nyári csúcsdöntésekre lehet számítani.

A Mavir adatai alapján az idei nyár eddigi legnagyobb rendszerterhelését június 19-én, pénteken mérték. A villamosenergia-rendszer terhelése este 20 óra 45 perckor érte el a 6075 megawattot (MW), miközben a napi átlaghőmérséklet 26 Celsius-fok volt.

Tavaly a nyári csúcsdöntés június 26-án következett be, amikor a rendszerterhelés maximuma 6766 MW volt, 30,3 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet mellett.

Magyarország eddigi abszolút nyári rekordját 2024. július 16-án regisztrálták. Ekkor a rendszerterhelés elérte a 7036 MW-ot.

A Mavir arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak a nyári értékeknél. Ugyanakkor előfordult már olyan év is, mint 2015, amikor a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot.