Meg kell újítani a Diákhitel Központot

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 11:37

Badics Lászlót nevezte ki a tulajdonosi jogok gyakorlója a Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatójának - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatásuk szerint a Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt,

a szervezet megújulásának időszakára

a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.

"Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz" - írták.

Diákhitel Központ