Meg kell újítani a Diákhitel Központot
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 16. 11:37
Badics Lászlót nevezte ki a tulajdonosi jogok gyakorlója a Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatójának - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatásuk szerint a Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt,
a szervezet megújulásának időszakára
a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.
"Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz" - írták.
Diákhitel Központ
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