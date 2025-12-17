Meghosszabbított nyitva tartással üzemelnek a budapesti piacok az ünnepek alatt

Szerző: Gondola

2025. december 17. 20:07

A budapesti piacok és vásárcsarnokok az ünnepi időszakban meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat aranyszombaton, aranyvasárnapon, valamint december 22-én, hétfőn, és december 24-én, illetve szilveszterkor is nyitva lesznek.

A fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok és üzletközpont – köztük a Nagycsarnok, a Rákóczi téri, a Batthyány téri és a Fehérvári úti Vásárcsarnok – ünnepi, bővített kínálattal készül a karácsonyi időszakra.

Az év vége előtt több helyszínen fenyőfa- és külön halvásárokat is rendeznek, ahol a mindennapi alapanyagok mellett a karácsonyi menühöz szükséges különleges termékek is beszerezhetők. A kínálat bőséges, az árak széles skálán mozognak: a baromfihúsok, a hízott kacsa- és libamáj, az élőhal és halszeletek, valamint a karácsonyi sütéshez szükséges alapanyagok – például mák, dió és savanyúkáposzta – különböző árszinteken érhetők el.

A piacok december 25–26-án zárva tartanak, de december 27-étől ismét nyitva lesznek, így a szilveszteri bevásárlás is megoldható. Január 1-jén azonban pihenőnapot tartanak, az új évben január 2-án nyitnak ki újra.