Menesztették a NAV két vezetőjét

Szerző: MTi/gondola

2026. július 15. 13:05

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - értesült a hvg360, az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettesére és a központi nyomozó főosztály főosztályvezetőjére vonatkozik.

A hvg360 szerdán megjelent cikke szerint

a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj-üggyel:

a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettes és Tóth Márk főosztályvezető.

A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj-üggyel.

A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik.

A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj-ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely

több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljeskörű belső vizsgálat zajlik

az ügyben, függetlenül a felmentésektől.