MTA: Magyarországon is látható lehet a sarki fény a hétvégén
Szerző: MTI
2026. július 4. 08:08
Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a Facebook-oldalán pénteken.
A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga pénteken és
vasárnap érheti el a Földet a Spaceweather.com tudományos ismeretterjesztő weboldal előrejelzése szerint.
Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje
közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat
- olvasható a bejegyzésben, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé figyelni az eget.
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