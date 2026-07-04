MTA: Magyarországon is látható lehet a sarki fény a hétvégén

Szerző: MTI

2026. július 4. 08:08

Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a Facebook-oldalán pénteken.

A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga pénteken és

vasárnap érheti el a Földet a Spaceweather.com tudományos ismeretterjesztő weboldal előrejelzése szerint.

Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje

közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat

- olvasható a bejegyzésben, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé figyelni az eget.