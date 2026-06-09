NAV: adótartozás miatt több mint 180 millió forintnyi vagyontárgyat foglaltak le egy játékkereskedőtől

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 9. 11:16

Több mint 180 millió forint értékű vagyontárgyat foglalt le a NAV egy jelentős adótartozást felhalmozó játékkereskedőnél, a készpénztől az árukészletig.

Jelentős adótartozás miatt több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy játékkereskedőnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte a hatóság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a végrehajtás során a pénztárgép és a széf tartalma mellett az árukészlet jelentős részét is végrehajtás alá vonták.

A NAV közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy adótartozás esetén indokolt esetben végrehajtás alá vonhatók az üzleti tevékenységhez használt vagyontárgyak, készletek és készpénz is.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lejárt tartozás miatt alkalmazott inkasszó vagy helyszíni végrehajtás megelőzhető, ha az adós időben intézkedik.

A közlemény szerint azok, akik hajlandók fizetni, de átmenetileg nem tudják rendezni tartozásukat, különféle fizetési kedvezményeket kérhetnek a NAV-tól. Ilyen lehet a fizetési halasztás, a részletfizetés, valamint a késedelmi pótlék- és bírságtartozás mérséklése is.