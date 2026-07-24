Negyven év börtönre ítéltek egy keresztapát

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 19:05

Elsőfokú ítéletében negyven év szabadságvesztésre, a montenegrói jog szerint kiszabható legsúlyosabb büntetésre ítélte a podgoricai felsőbíróság Radoje Zvicer

szökésben lévő montenegrói szerb maffiavezért,

a kavaci klán vezetőjét egy 2020-ban Belgrádban elkövetett gyilkosság megrendelése miatt.

A vádiratban bűnszervezet létrehozásával, kábítószer- és cigarettacsempészettel, valamint

több emberöléssel és emberölési kísérlettel vádolták

a csoport tagjait, akiket szintén többévnyi börtönbüntetésre ítéltek.

A 43 éves Zvicer évek óta szökésben van, ezért a bíróság távollétében folytatta le az eljárást. A montenegrói hatóságok szerint Zvicer Európa egyik legkeresettebb bűnözője, aki elfogásának elkerülése érdekében

legalább nyolc hamis személyazonosságot használt,

jelenlegi tartózkodási helye azonban ismeretlen.

A bíróság megállapította, hogy Zvicer 2020-ban elrendelte egy szerb állampolgár meggyilkolását Belgrádban, mert azt feltételezte, hogy az áldozat részt vett a korábban Kijevben ellene végrehajtott merénylet megszervezésében. A maffiavezért ezért emberölésre való felbujtás miatt is bűnösnek mondták ki.

A kavaci klán hosszú

évek óta véres leszámolásokba bonyolódik riválisával, a skaljari klánnal.

Az ellenségeskedés a hatóságok szerint azt követően kezdődött, hogy eltűnt mintegy 200 kilogramm kokain egy valenciai lakásból, ami kettészakította az addig egységesen működő bűnszervezetet.

A két bűnbanda közötti konfliktus azóta 60-70 ember életét követelte

Európa és Dél-Amerika több országában; a legutóbbi ismert gyilkosságok egyikét idén áprilisban Barcelonában követték el.