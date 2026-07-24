Negyven év börtönre ítéltek egy keresztapát
Elsőfokú ítéletében negyven év szabadságvesztésre, a montenegrói jog szerint kiszabható legsúlyosabb büntetésre ítélte a podgoricai felsőbíróság Radoje Zvicer
szökésben lévő montenegrói szerb maffiavezért,
a kavaci klán vezetőjét egy 2020-ban Belgrádban elkövetett gyilkosság megrendelése miatt.
A vádiratban bűnszervezet létrehozásával, kábítószer- és cigarettacsempészettel, valamint
több emberöléssel és emberölési kísérlettel vádolták
a csoport tagjait, akiket szintén többévnyi börtönbüntetésre ítéltek.
A 43 éves Zvicer évek óta szökésben van, ezért a bíróság távollétében folytatta le az eljárást. A montenegrói hatóságok szerint Zvicer Európa egyik legkeresettebb bűnözője, aki elfogásának elkerülése érdekében
legalább nyolc hamis személyazonosságot használt,
jelenlegi tartózkodási helye azonban ismeretlen.
A bíróság megállapította, hogy Zvicer 2020-ban elrendelte egy szerb állampolgár meggyilkolását Belgrádban, mert azt feltételezte, hogy az áldozat részt vett a korábban Kijevben ellene végrehajtott merénylet megszervezésében. A maffiavezért ezért emberölésre való felbujtás miatt is bűnösnek mondták ki.
A kavaci klán hosszú
évek óta véres leszámolásokba bonyolódik riválisával, a skaljari klánnal.
Az ellenségeskedés a hatóságok szerint azt követően kezdődött, hogy eltűnt mintegy 200 kilogramm kokain egy valenciai lakásból, ami kettészakította az addig egységesen működő bűnszervezetet.
A két bűnbanda közötti konfliktus azóta 60-70 ember életét követelte
Európa és Dél-Amerika több országában; a legutóbbi ismert gyilkosságok egyikét idén áprilisban Barcelonában követték el.