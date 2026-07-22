Nem várják a Tusványosra a budapesti kormányt
A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) erdélyi alapítójának meggyőződése szerint a magyar kormány képviselőinek és a nyílt, érdemi vitának egyaránt helye van Tusványos sátrai alatt, és a szervezők reményei szerint jövőre már az ő jelenlétükben vitatkozhatnak - Toró T. Tibor erről a Krónika.ro hírportálnak adott interjúban beszélt kedden.
Az erdélyi politikus az idei Tusványost "rendhagyónak" nevezte, mivel - mint fogalmazott - a magyarországi választások gyökeresen átírták az anyaországi politikai erőviszonyokat, és ennek hatása a szabadegyetem programjában és a nemzetpolitikában is érezhető.
Az új helyzet "komoly kihívás elé állította a szervezőket"
- mondta, hiszen a résztvevők ahhoz voltak szokva, hogy a magyar nemzetpolitikáért alkotmányosan felelős magyar kormány képviselői a lehető legmagasabb szinten jelen vannak.
"A jelenlegi politikai viszonyok között azonban ez most nem valósul meg. A földcsuszamlásszerű magyarországi politikai változások feldolgozatlansága miatt
a kormánypárt képviselői nem vesznek részt az idei rendezvényen,
noha szerettük volna biztosítani számukra azt a fórumot, ahol érdemi kormány-ellenzék vita alakulhatott volna ki" - fogalmazott Toró.
Hozzátette, bízik benne, hogy "ez csak átmeneti állapot", hiszen "ahogyan a haza és a nemzetpolitika, úgy
a külhoni magyar közösségek és Tusványos sem lehetnek ellenzékben".
Rámutatott: a nemzetpolitika kihívásairól így is sok szó lesz, és a külhoni magyar politikai vezetők részvételével zajló hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják.
"Mindent megteszünk azért, hogy az ott megfogalmazott javaslatok eljussanak a magyar kormány és a nemzetpolitika illetékeseihez, és reményeink szerint jövőre már az ő jelenlétükben vitathatjuk meg ezek beépítésének lehetőségeit az új körülményekhez alkalmazkodó nemzetpolitikai stratégiába" - tette hozzá.
Kitért arra is, hogy a székelyföldi Tusnádfürdőn zajló rendezvény magyarországi szervezője a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, erdélyi partnere a Magyar Ifjúsági Tanács.
"A bálványosi folyamat megálmodói, alapítói és szellemi örökösei - vagyis a szabadegyetem Szenátusának tagjai - Magyarországon a Fideszben politizáló, euroatlantista és keresztény-nemzeti elkötelezettségéről ismert Németh Zsolt köréhez kötődnek", míg Erdélyben azokhoz a politikusokhoz, akik a közösségi autonómiát tekintik elfogadható jövőképnek.
"Ez az értékrendi közösség az alapítók között mindmáig fennmaradt, és független a napi pártpolitikától.
Attól is független, hogy éppen ki kormányoz Magyarországon vagy Romániában"
- mondta.
Toró T. Tibor szerint "Tusványos történetéhez Orbán Viktor személye is szervesen hozzátartozik", aki az elmúlt évtizedekben kormányzati és ellenzéki szerepben egyaránt meghatározó alakítója volt a magyar politikának. "Természetes tehát - politikai és méltányossági szempontból is -, hogy amennyiben ideje és a körülmények lehetővé teszik, mindig vendége és előadója a szabadegyetemnek" - fogalmazott az interjúban Toró T. Tibor.
A szervezők korábban közölték, hogy
Magyar Péter miniszterelnököt ugyan nem, de a Tisza-kormány több tagját és a párt több vezető politikusát is meghívták
az idei szabadegyetemre, de ők nem lesznek jelen Tusnádfürdőn.
A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban a megnyitót szerdán délelőtt tartják.