Népművészeti motívumokat tartalmazó ruhákból nyílik kiállítás Szegeden

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 11:09

Hagyományos népviseletekből, köztük a szegedi nagytájra jellemző ruhákból és népművészeti motívumokat tartalmazó modern darabokból nyílik kiállítás Folk Fashion - Divat a folklór címmel csütörtökön a Fekete házban - tájékoztatta Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum PR-referens kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a tárlat célja, hogy bemutassa,

milyen módon hatott, hat napjainkban is a népművészet a divatiparra,

a divattervezőkre - a látogatók csaknem nyolcvan ruhán keresztül ismerhetik meg ezeket a kapcsolatokat.

Az év végéig látogatható kiállítás a Hagyományok Háza tárlata, amelyet szegedi elemekkel egészítettek ki a szakemberek. A Móra-múzeum népművészeti gyűjteményéből bemutatnak alsóvárosi és tápai ruhát, valamint egy, a dél-alföldre jellemző teljes kékfestő viseletet is. A tárlaton szerepelnek a szegedi papucsok is, amelyek ötszáz éves története egészen a hódoltság koráig vezethető vissza. A hagyományos lábbelik mellett pedig

varrott, kifordított egylábas papucsok is láthatók lesznek, amelyeket a legendás mester, Rátkai Sándor készített.

A Móra-múzeum iparművészeti gyűjteményéből származó polgári viseletek jó példák arra, hogy a tervezők már egy évszázada is szívesen merítettek ihletet a népművészeti hagyományokból. Az 1930-as évek magyaros divatjának darabjain a hímzéseken vagy a ruhák formavilágában jelennek meg a népviseletek elemei.

A tárlat vendégei az ország több tájáról is láthatnak

klasszikus magyar népviseleteket, amelyek sok esetben az alapját adták a modern ruhakölteményeknek.

Ismert és ismeretlen alkotók, készítők népművészet által inspirált ruhái között sétálhatnak az érdeklődők: Katti Zoób, Benes Anita (Daalarna) vagy éppen Tomcsányi Dóra alkotásai is megjelennek a kiállító terekben.

Bemutatják azt a matyóhímzéses ruhát, amelyet Regőczy Krisztina műkorcsolyázó először az 1974-es zágrábi Európa-bajnokságon, majd az azt követő müncheni világbajnokságon viselt. A ruhát díszítő öv a korcsolyapartnere, Sallay András édesanyjának elsőbálozó ruháját díszítette. Az érdeklődők láthatják Sebestyén Márta fellépőruháját is, amelyet 1993-ban viselt, amikor II. Erzsébet angol királynő előtt énekelt.

A kiállításon

megjelennek a táncház- és hippie-mozgalom időszakában készült ruhák,

valamint a 2012-es londoni nyári olimpia egyenruhái, amelyeket szintén klasszikus népművészeti motívumok díszítettek. A látogatók találkozhatnak a Malév 1974-es formaruhájával, amelyet a légi utaskísérők hordtak: a piros szettet, amely szoknyából, blúzból, kabátból és kalapból állt, egy kalocsai mintás köténnyel egészítették ki.

A tárlaton a különleges ruhaköltemények megcsodálása mellett a látogatók népművészeti motívumokkal ellátott ruhákat próbálhatnak fel és fotózkodhatnak is azokban.