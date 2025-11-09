Novák Irén: A versek észrevétlenül vannak jelen életünkben

Szerző: mti

2025. november 9. 09:03

A versek születésünktől halálunkig kísérnek minket, s olyannyira mélyen gyökereznek kultúránkban, hogy észrevétlenül vannak jelen az életünkben - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szombaton a Versünnep Fesztivál Nemzetközi Seregszemle megnyitóján Budapesten, a Kálmán Imre Teátrumban.

Novák Irén beszédében kiemelte: a kulturális kormányzat évről évre támogatja a Versünnep Fesztivál programot, amely közösségépítő, összművészeti és tudományos esemény.

"Mi is kiemelten kezeljük azt a célt, amelyet ez a rendezvénysorozat megfogalmazott magának, hiszen itt a szavak otthonra találnak. Büszkék vagyunk arra, hogy az immár 20. évfordulóját ünneplő Versünnep Alapítvány megtanít bennünket újra verset hallani, meghallani, és nemcsak olvasni, hanem átélni" - fogalmazott a helyettes államtitkár. Hozzátette: ez a támogatás befektetés a nemzet jövőjébe, abba, hogy a magyar szó mindig otthonra találjon.

A rendezvényen nemcsak a költészet, hanem az általa ihletett számos művészeti ág figyelmet kap, kiegészítve tudományos beszélgetéssel, koncertekkel, író-olvasó találkozóval, könyvvásárral - hívta fel a figyelmet.

Reményét fejezte ki, ez az esemény az elkövetkezendő 20 évben is találkozási pontja lesz a versmondóknak, akik nem pusztán bemutatkoznak itt, hanem közös gálaműsorukkal a magyar költészetet ünneplik és éltetik.

Erős Kinga szerkesztő, kritikus, a Magyar Írószövetség elnöke beszédében kiemelte, hogy a programba fektetett munka, a közös célért való összefogás és kitartás örömteli, ünneplésre okot adó eredményeket szült ebben a 20 évben, hiszen a programnak köszönhetően számos fiatal indult el a versmondó pályán.

A Versünnep műhely a magyar nyelv napjához közeli hétvégén, november 8-án és 9-én az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában nagyszabású fesztivállal ünnepli fennállásának huszadik jubileumát.

A több művészeti ág és tudományos terület bevonásával megvalósuló rendezvény részeként a nem hivatásos előadók nemzetközi seregszemléjét is megrendezik.

A kétnapos seregszemle zsűritagjai Csomor Csilla, Csőre Gábor, Kolti Helga, Kubik Anna, Szabó Sebestyén László és Turi Bálint színművészek. A rendezvény moderátora Takács Bence vers-, és prózamondó előadóművész, műsorvezető.

A fesztivál keretében a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely könyvvásárt tart. A látogatók író-olvasó találkozókon és könyvbemutatókon is részt vehetnek. Az érdeklődőket emellett az irodalom és az előadóművészetek kapcsolatáról, helyzetéről, társadalmi fontosságáról szóló kerekasztal-beszélgetések is várják.

A fesztivál kiemelt eseményeként a magyarországi és határon túli nem hivatásos előadók nemzetközi seregszemléjét is megtartják, amelyen hétéves kortól a szépkorúakig számos korosztály képviselői lépnek fel.

A fesztivált mindkét este koncert zárja: szombaton Szirtes Edina Mókus és zenekara, vasárnap Szabó Balázs várja az érdeklődőket. A fesztivál előadói közül többen november 14-én, a magyar nyelv ünnepén, a Klebelsberg 150 év keretében gálaműsort is adnak majd a Klebelsberg Kastélyban.