Volt ukrán miniszterelnök: a magyar kormány politikája nem Ukrajna ellen irányul

Szerző: mti

2025. november 9. 08:09

A magyar kormány politikája nem Ukrajna-ellenes, hanem az Európai Unió és a NATO egységének gyengítését célozza - jelentette ki Arszenyij Jacenyuk volt ukrán miniszterelnök, a Kijevi Biztonsági Fórum elnöke az Interfax-Ukrajina hírügynökség adott, szombaton megjelent interjújában.

A volt ukrán kormányfő a magyar vezetés Európai Unión belüli politikáját "Moszkva és Kína trójai fa lovának" nevezte, és hozzátette: amennyiben az EU továbbra sem reagál határozottan Budapest lépéseire, az súlyos következményekkel járhat az egész közösségre nézve. Mivel azt az üzenetet hordozza, hogy a közös szabályok megsértése következmények nélkül maradhat, és ez másokat is arra ösztönözhet, hogy hasonlóan cselekedjenek - tette hozzá.

"Úgy tűnik, ma egy ország megteheti azt, hogy hozzájut az uniós forrásokhoz, élvezi a NATO-tagállamok biztonságát és az uniós tagság előnyeit, miközben nyíltan azon ellenség érdekében cselekszik, amely a NATO és az Európai Unió érdekei ellen dolgozik - és mégsem vonják felelősségre emiatt"

- mondta Jacenyuk.

A volt miniszterelnök szerint a Magyarországgal fennálló viták rendezése nem Ukrajna, hanem az Európai Unió és a NATO feladata.

"Vannak, akik arról beszélnek, hogy meg kell állapodnunk, tennünk kell valamit a (kárpátaljai) magyar közösségért. Én támogatom a nemzeti kisebbségeket, de Orbán Viktor mindig találna új kifogást, mert ő az Európa-ellenes, radikális erők szócsöve" - szögezte le a volt miniszterelnök, aki Magyarország jövője szempontjából fordulópontnak nevezte a 2026-os választásokat.

Jacenyuk szerint az Európai Uniónak belső reformokra van szüksége, különösen a döntéshozatalban és a közös szabályokat megszegő tagállamok szankcionálásában.

Úgy látja, az EU-nak egy "Egyesült Európai Államok" felé kellene elmozdulnia, több hatáskört adva a központi intézményeknek. Jelenleg azonban a hatáskörök újraelosztása épp ellenkező irányba halad - a nemzeti kormányok felé -, ami Jacenyuk szerint gyengíti az uniót.

A NATO kapcsán hangsúlyozta: a szövetség működésének kiegyensúlyozottabbá kell válnia, hogy ne csak Európa függjön az Egyesült Államoktól, hanem az Egyesült Államok is Európától. Ugyanakkor úgy véli, az Európai Unió nem lehet teljesen független az Egyesült Államoktól - ez szerinte a második világháború utáni transzatlanti rend alkotta valóság.