Redzic Damir győztes gólt szerzett Rózsahegyen

Szerző: MTi/gondola

2025. november 9. 07:07

A magyar labdarúgó-válogatott keretébe első alkalommal behívott Redzic Damir góljával a Dunaszerdahely 1-0-ra nyert a rózsahegyi MFK otthonában a felvidéki élvonal szombati játéknapján.

Az FC DAC honlapja szerint a pécsi születésű 22 éves csatár a harmadik percben kapásból, 14 méterről talált a hálóba.

Redzic hetedik alkalommal volt eredményes a mostani idényben. Csapata a 44. perctől emberelőnyben futballozott.

A Dunaszerdahely a tabella második helyén áll, de két mérkőzéssel többet játszott, mint a harmadik pozsonyi Slovan.