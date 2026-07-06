Orbán Viktor is megszólalt a köztársasági elnök kapcsán

Szerző: Gondola

2026. július 6. 15:09

A Gondola korábban tájékoztatott arról, hogy a Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen.

Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn arról beszélt, hogy nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény „megalázása”, az Alkotmánybíróság „lefejezése”. Az alaptörvény módosítása kapcsán a korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is bejegyézst írt közösségi oldalán. Orbán Vktor úgy fogalmazott,

„a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit.

A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”