Orbán Viktor: A háború és a béke témája uralja a brüsszeli EU-csúcsot

Szerző: Gondola

2025. december 17. 04:05

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a brüsszeli EU-csúcsot a sok napirendi pont ellenére elsősorban a háború és a béke kérdése uralja. Elmondta, hogy bár szó lesz a következő hétéves uniós költségvetésről, a migrációról és a Közel-Keletről is, minden vitát az ukrajnai háborúval kapcsolatos döntések határoznak meg. A fő kérdés szerinte az, hogy az Európai Unió nyújtson-e további katonai és pénzügyi támogatást Ukrajnának, és ha igen, milyen mértékben és formában.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

az uniós tagállamok két táborra oszlanak: a háborúpártiak azonnali és széles körű támogatást adnának Ukrajnának, míg a békepártiak – köztük Magyarország – azt javasolják, hogy az EU várja meg az amerikai–orosz tárgyalások eredményét, és addig ne hozzon stratégiai jelentőségű döntéseket.

Szerinte minden olyan lépés, amely most történik, gyengítheti az amerikai békekezdeményezések esélyeit.

A miniszterelnök részletezte az EU előtt álló vitás kérdéseket, köztük az Ukrajnának nyújtandó támogatások nagyságrendjét, a befagyasztott orosz vagyon sorsát, az amerikai béketervhez való viszonyt, valamint azt, hogy ezek a döntések milyen terheket rónak a jövő generációkra. Kiemelte, hogy az orosz vagyon befagyasztásáról szóló döntési mechanizmust szerinte jogsértő módon változtatták meg, megfosztva Magyarországot a vétójogtól, ezért jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Orbán Viktor szerint az orosz vagyon elkobzása és Ukrajnának való átadása nyílt hadüzenetnek tekinthető, amely súlyos orosz válaszlépéseket vonhat maga után.

Elmondta, hogy erről levélben érdeklődött Vlagyimir Putyin orosz elnöknél, aki válaszában jelezte: Oroszország a nemzetközi jog minden eszközével reagálni fog, és figyelembe veszi majd, hogy az uniós tagállamok miként szavaztak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja egyetlen ország befagyasztott devizatartalékainak elvételét sem, és gazdaságilag igyekezett felkészülni az esetleges válaszlépésekre.

A kormányfő bírálta Brüsszelt, amely szerinte egy új típusú bürokratikus diktatúra irányába halad, elvonva a nemzetállamok jogait.

Jelezte, hogy Magyarország szövetségeseket keres azok között az országok között, amelyek ellenzik az orosz vagyon kisajátítását. Kitért Belgium nehéz helyzetére is, mivel az ott működő vagyonkezelő céget súlyosan érinthetnék az orosz ellenlépések, ami akár a belga gazdaságra is kihatással lehet.

Végezetül Orbán Viktor

élesen bírálta Németországot, amelyet kiszámíthatatlannak nevezett a háborús és szankciós politikában, és úgy vélte, hogy az ország egyre közelebb kerül ahhoz, hogy vezető szereplője legyen egy Oroszországgal szembeni európai háborúnak.

Állítása szerint az Európai Unió már nem pusztán pénzügyi kérdésként tekint a konfliktusra, hanem ténylegesen háborús felkészülés zajlik, amit a hadiipari fejlesztések erősödése is jelez.