Az oroszok szerint Zelenszkij elmenekül Ukrajnából

Szerző: MH

2025. november 10. 10:52

Orosz források találgatásai szerint biztonsági okokból Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmenekül az országból. Vlagyimir Putyin reményei ellenére azonban ez az információ korántsem pontos, mivel a nyugati média megerősítette, hogy az ukrán vezető diplomáciai misszió részeként Spanyolországba látogat. A pletykák akkor láttak napvilágot, amikor katonai szakértők ellentmondásos értékeléseket adtak a Pokrovszkért, egykor 60 000 lakosú városért folyó küzdelemről, írja a Daily Star.

Zelenszkij várhatóan másodszor látogat Spanyolországba, amely 1982-ben csatlakozott a NATO-koalícióhoz, miután először tavaly májusban látogatott el oda. „Megerősíthetjük, hogy hamarosan sor kerül a látogatásra, de biztonsági okokból nem hozhatjuk nyilvánosságra a dátumot” – nyilatkozta egy forrás a spanyol miniszterelnök hivatalából. A Cadena SER spanyol rádióadó csütörtökön arról számolt be, hogy a tisztviselők várhatóan „körülbelül két hét múlva” kerül sorra az útra, hozzátéve, hogy az útvonalon szerepel egy látogatás a madridi Reina Sofia Múzeumba is, amely Pablo Picasso háborúellenes remekművének, a Guernicának ad otthont.

A Pokrovszkért folytatott küzdelem egy tágabb politikai sakkjátszma része, amelyben elsősorban Donald Trump elnök vesz részt, akit mind Zelenszkij, mind Putyin meg akar győzni arról, hogy az ő oldaluk van előnyben az orosz -ukrán háborúban.