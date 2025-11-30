Pályázati felhívás a 2026. évi Jászságért Díjra
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított
Jászságért Díj
harmincötödik alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.
A díj adómentes összege: 2.000.000 forint.
A díjazandó személyére javaslatot kér és vár – részletes indoklással – a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje: 2026. február 28.
A Jászságért Díj átadására a 30. Jász Világtalálkozón, Jászboldogházán kerül sor 2026. július 4-én, szombaton.
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.
alapitvany@jaszokegyesulete.hu
Budapest, 2025. november