Pályázati felhívás a 2026. évi Jászságért Díjra

Szerző: gondola

2025. november 30. 11:09

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított

Jászságért Díj

harmincötödik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj adómentes összege: 2.000.000 forint.

A díjazandó személyére javaslatot kér és vár – részletes indoklással – a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2026. február 28.

A Jászságért Díj átadására a 30. Jász Világtalálkozón, Jászboldogházán kerül sor 2026. július 4-én, szombaton.

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu



Budapest, 2025. november