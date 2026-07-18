Puccini műveivel zárja nyári műsorát az Operaház

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 18. 20:04

Giacomo Puccini műveiből összeállított esttel zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A közleményben kiemelték: a Best of Puccini című előadás

július 25. és augusztus 18. között tizenegy alkalommal várja a közönséget az Ybl-palotában.

A műsor első része válogatást nyújt Puccini legismertebb operáinak részleteiből. Elhangzanak részletek a Bohéméletből, A Nyugat lányából, a Pillangókisasszonyból és a Turandotból, valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara önálló zenekari műveket is megszólaltat. A koncerten felcsendül többek között a Lidércek Boszorkánytánca, továbbá az Angelica nővér és a Manon Lescaut intermezzója.

Az est második részében Puccini egyetlen vígoperája, a Gianni Schicchi lesz látható Toronykőy Attila 2022-ben készült, középiskolások számára adaptált színpadi változatában. A történet középpontjában egy örökség körül kialakuló családi konfliktus áll, amelyben a címszereplő leleményes módon fordítja a maga javára az eseményeket - írták a sajtóanyagban.

A dalszínház tájékoztatása alapján a produkcióban Gianni Schicchi szerepét Szegedi Csaba és Mókus Attila alakítja. Laurettaként Topolánszky Laura és Kapi Zsuzsanna, Rinuccióként Bartos Barna és Boncsér Gergely lép színpadra. Nella szerepében Sáfár Orsolya és Puskás Valentina váltja egymást, utóbbi először mutatkozik be a Magyar Állami Operaházban.

A szereplőgárdának mások mellett Gál Erika, Balczó Péter, Pataki Bence, Gábor Géza, Dobák Attila, Farkasréti Mária, Erdős Attila, Bátki Fazekas Zoltán, Dani Dávid és Szeleczki Artúr is tagja.

Az előadásban közreműködik az Opera Gyermekkarának két tagja, Tanka Dániel és Kriston Andor.

A Best of Puccini előadásait Maradas Gergely és Cser Ádám vezényli.

A produkció július 25-én, 28-án és 30-án, valamint augusztus 1-jén, 4-én, 6-án, 8-án, 11-én, 13-án, 15-én és 18-án látható a Magyar Állami Operaházban.