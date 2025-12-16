Szijjártó Péter: Mi nem vagyunk hajlandók asszisztálni ahhoz, hogy a háborút importáljuk az Európai Unióba

Szerző: Gondola

2025. december 16. 08:05

Szijjártó Péter Brüsszelben kijelentette: az Ukrajna támogatására szánt, befagyasztott orosz vagyonról hozott uniós döntés azt bizonyítja, hogy Brüsszel kész áthágni minden létező szabályt, ha ezzel Európát a háború irányába mozdíthatja el.

A külügyminiszter szerint az unió mintegy 80 ezer milliárd forintnyi forrást kíván Ukrajnának juttatni, amelynek jelentős részét – mintegy 46 ezer milliárd forintot – fegyverkezésre fordítanák. Úgy vélte, ez különösen veszélyes, mivel Ukrajna nem NATO-tag, nem EU-tag, Magyarországgal szomszédos ország, ráadásul súlyos korrupciós problémák terhelik, így nem ellenőrizhető, mire költik az európai adófizetők pénzét.

Szijjártó bírálta azt is, hogy az EU jogi érveléssel megkerüli az egyhangúság követelményét, ami szerinte hiteltelenné teszi az unió jogállamiságról és demokráciáról szóló fellépését. Állítása szerint az orosz vagyon befagyasztását egy állítólagos energetikai vészhelyzettel indokolták, amit hamis érvelésnek nevezett, mondván: az energiaválságot nem Oroszország, hanem az orosz energiahordozók uniós tiltása idézte elő.

Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem járul hozzá ahhoz, hogy magyar közpénzeket az ukrán állam működtetésére, korrupció finanszírozására vagy Ukrajna felfegyverzésére fordítsanak, mert ez szerinte ellentétes a magyar emberek érdekeivel.

Az ukrán EU-tagság kérdésében Szijjártó kijelentette: azt nem biztonsági garanciának, hanem súlyos háborús kockázatnak tartja Európa számára, mert szerinte a konfliktus „importálását” jelentené az Európai Unióba. Bírálta a brüsszeli „háborús fanatizmust”, és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán fegyvergyártásba irányuló beruházásokat, valamint azt a felvetést, hogy az EU katonai kiképző misszióját Ukrajnába helyezzék át, amit abszolút vörös vonalnak minősített.

A külügyminiszter végül azt állította: