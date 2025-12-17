Szijjártó Péter New Yorkból: A világ sorsdöntő válaszút előtt áll

Szerző: Gondola

2025. december 17. 18:05

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban kijelentette, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében.

A világ sorsdöntő válaszút előtt áll: vagy a békés globális együttműködés és a technológiai-gazdasági fejlődés útját választja, vagy a „háborús fanatizmus” miatt új blokkosodás és akár egy harmadik világháború következhet.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország negyedik éve viseli a szomszédos háború következményeit, miközben nem felelős a konfliktusért, és bírálta az Európából Ukrajnába irányuló hatalmas pénzügyi támogatásokat, amelyek szerinte az európai gazdaság fejlesztésétől vonnak el forrásokat. Úgy vélte,

Brüsszel és több nyugat-európai politikus ahelyett, hogy segítené az amerikai–orosz tárgyalásokat, inkább aláássa azokat, ezzel növelve a háború eszkalációjának kockázatát.

Szijjártó Péter szerint valódi megoldás csak az Egyesült Államok és Oroszország legmagasabb szintű megállapodásával érhető el, ezért kulcsfontosságú Donald Trump békeerőfeszítéseinek sikere. Magyarország álláspontja továbbra is a béke, a gazdasági fejlődés és a nemzetközi együttműködés támogatása, és a miniszter reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök kitart a békefolyamat mellett, mert ez jelenti az egyetlen valódi esélyt a konfliktus lezárására.