A Tisza-frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársaságielnök-jelölt

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 20. 16:53

A Tisza-frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnökjelölt – mondta a Tisza Párt frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben hétfőn.

Bujdosó Andrea úgy fogalmazott: egy államfőnek három tulajdonságra – méltóságra, integritásra, empátiára – van szüksége. Jelezte, hogy a Tisza frakciója hosszan egyeztetett a köztársasági elnökválasztásról, és egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír, egy hazaszerető, tisztességes, empatikus, bátor, a szakmájában kiemelkedő és elhivatott ember, aki képes kifejezni a nemzet egységét. A végső döntést a képviselőcsoport a következő frakcióülésen hozza meg – fűzte hozzá Bujdosó Andrea.

„Újabb politikai színjáték zajlik Magyar Péter vezényletével” – közölte Bóka János. A fideszes képviselő rámutatott, miután Magyar Péter erőszakosan és jogellenesen elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígért az új jelölt személyéről, ám ez az elmaradt.

A Fidesz nem vesz részt a színjátékban

A miniszterelnök a párbeszéd helyett végül ő maga, egy személyben önkényesen döntött az új jelöltről, Polgár Juditról, amelyet Facebookon jelentett be, a futball-világbajnokság döntője előtt egy órával. „Ez méltatlan a köztársasági elnök intézményéhez és méltatlan Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez és eredményeihez, amit mindannyian tisztelünk. Nem veszünk részt ebben a politikai színjátékban” – húzta alá a politikus. Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak – fogalmazott Bóka János.