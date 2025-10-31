Torockói Duna Ház

Szerző: mti

2025. október 31. 20:34

A magyar tudomány, a kultúra, a hagyományőrzés és ezek közösségi megünneplése köré szerveződött az erdélyi Torockón a Duna Ház őszi-téli programsorozata.

A nyitó esemény apropója november 3., a magyar tudomány napja.

Aznap a Székelykő lábánál található településen az Edunium Egyesület Bolyai Műhely programja interaktív, minden korosztály számára érthető és érdekes tevékenységet kínál, amelyben megelevenednek Bolyai Farkas és fia, Bolyai János emblematikus alakjai.

A foglalkozások kreatívan ötvözik a modern technikai eszközök által kínált lehetőségeket, köztük a virtuális valóságot és a 3D nyomtatót a hagyományos szemléltetőeszközök világával.

Az eseményen bemutatók is várják a házba érkező látogatókat - közölték a szervezők az MTI-vel.

November 15-én, a Magyar szórvány napján a szervezők különleges kulturális programmal tisztelegnek a magyar közösségek előtt.

Csécs Márton unitárius esperes Bodoczi Annamáriát, a Jövőnk a Szórványban Egyesület elnökét kérdezi arról, mit jelent egy kisebb magyar közösségben élni, miként jelentkezik a hétköznapokban, hogy a közösség nem pusztán egy elmélet, hanem emberek története. Az est második részében a Márai-emlékév alkalmából Havasi Péter felvidéki színművész ad elő részleteket Márai Sándor Kassai őrjárat című művéből.

Az advent kezdetén, november 29-én a karácsonyi felkészülés idején meghitt, családias hangulatú kézműves napra invitálják a kicsiket és a nagyokat. A résztvevők saját kezűleg készíthetnek karácsonyi díszeket, ajándékokat és adventi koszorúkat; gyertyát önthetnek, miközben együtt hangolódnak az ünnepekre.

Az este zárásaként magyar klasszikusok és modern költők alkotásai, népi karácsonyi dalok teszik gazdaggá és meghitté a Karácsonyi rege című produkciót, amelyet a Bekecs Néptáncegyüttes énekese, Ritziu Ilka Krisztina és édesanyja, a Magyar Örökség díjas színművész, Kilyén Ilka ad elő, Ila Gábor zongorakíséretével.

November 30-án, advent első vasárnapján az istentiszteletet követően a Duna-Ház előtt közös gyertyagyújtással és Csécs Márton unitárius lelkész adventi üzenetével veszi kezdetét az ünnepi időszak.

Az adventi programok december 7-én folytatódnak Seregély Mirtill mézeskalács-készítő mester vezetésével: egy kiállítással egybekötve írókás és ütőfás technikával készülnek mézeskalácsok.

A rendezvények és a Duna-Ház programjai térítésmentesek. Bővebb információk a https://www.facebook.com/dunahaztorocko / és a https://duna-haz.com/ oldalon találhatók.