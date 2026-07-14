Újonnan azonosított Strobl-alkotások

Szerző: MTI

2026. július 14. 14:04

Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagyközönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében július 22-én nyíló kiállításon. A halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl-emlékév keretében valósul meg.

A kiállítás nemcsak a 19–20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek

több mint száz évig rejtőzködtek,

sőt akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Mint írták, számos, a Strobl család és magángyűjtők tulajdonában fennmaradt gipsz- és terrakottaszobrot mutatnak be, amelyek az elmúlt évszázadban ritkán szerepeltek kiállításon, ugyanakkor közvetlenül őrzik Strobl gyors, lendületes szobrászi gesztusait és gondolatait. Ugyancsak kuriózumnak számítanak azok a művek, amelyek évtizedeken át rejtőztek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében.

A tárlat előkészítése és az életmű kutatása során sikerült azonosítani több olyan szobrot, amelyekről korábban nem volt ismert, hogy Strobl Alajos alkotásai.

Az azonosítás levéltári dokumentumok, korabeli fényképek és családi hagyatékok összevetésével történt.

A most bemutatott újrafelfedezett művek között található többek között Rauscher Lajos építész, a Mintarajztanoda (a mai Magyar Képzőművészeti Egyetem) épületének tervezője, valamint gróf Károlyi Sándor és Bethlen Klementina portréja.

Az intézmény Andrássy úti főépületének lépcsőjén a járókelők egy csaknem életnagyságú, 3D-nyomtatott szoboralakkal találkozhatnak. A mű Strobl Alajos egykori Mechwart-emlékművének fennmaradt mellékalakját idézi meg. Az eredeti emlékmű a második világháborúban elpusztult, a túlélő szoborrészletet ma az Öntödei Múzeum őrzi. A korszerű technológiával létrehozott alkotás egyszerre emlékezik a múltra és mutat rá a kulturális örökség megőrzésének új lehetőségeire.

"A kiállítás egyik legfontosabb célja, hogy ne csupán egy jelentős életművet mutasson be, hanem a felfedezés folyamatát is láthatóvá tegye. Az újonnan azonosított és egy évszázadon át rejtve maradt művek olyan rétegeket tárnak fel, amelyek alapvetően gazdagítják Strobl Alajos művészetének értelmezését"

- idézte a közlemény Erős Apolkát és Borovi Dánielt, a tárlat kurátorait.

A tárlat címe egy 1897-es műcsarnoki művészestélyhez kapcsolódik, amelynek látványvilágát Strobl Alajos tervezte. A művek abban az épületben, az egykori Műcsarnokban láthatók, ahol Strobl számos alkotását először mutatta be a budapesti közönségnek.

A kiállítás 45 szobron keresztül ad átfogó képet az életműről.

A válogatásban a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek.

Strobl Alajos a magyar szobrászat meghatározó alakja volt. Nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István-lovasszobor, a Mátyás-kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János-emlékmű. Művészi pályája mellett pedagógusként is maradandó örökséget hagyott maga után: 1885-től a Mintarajztanodában tanított, majd a Szobrász Mesteriskola vezetőjeként generációk művészképzését formálta.

Csaknem négy évtizeden át dolgozott az Epreskertben,

amely ma is a magyar művészeti oktatás egyik meghatározó helyszíne.

A kiállítás a Strobl-emlékév részeként, a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvánnyal együttműködésben valósult meg. A Strobl-emlékév vezetője Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese.

A közönség számára ingyenes, július 23-tól megtekinthető kiállítás szeptember 19-ig látogatható.