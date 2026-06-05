Ukrán légierő: több mint kétszáz drónt és rakétát vetett be az orosz hadsereg, több civil meghalt vagy megsebesült
Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg - jelentették katonai és helyhatósági források.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban
13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált,
12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében - jelentette a városi katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.
A Kijev megyei Brovari járásban egy
élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte,
négyen pedig megsebesültek - közölte Mikola Kalasnyk, a kijevi megyei katonai kormányzat vezetője a Telegramon. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek - tette hozzá a megyevezető.
A Szumi megyét ért légitámadás következtében öt ember, köztük három gyerek sebesült meg Konotop, valamint Bilopilja városokban,
a dróncsapások több családi házat megrongáltak
- jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.