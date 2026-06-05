Válogatott meccs: 2:1-re győztünk Varga duplájával a finnek ellen

Szerző: MTI

2026. június 5. 19:34

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen.

A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált.

A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek. (A labda a jobb kapufáról vágódott be, azaz a fiatal kapus nem hibáztatható.)

Marco Rossi szövetségi kapitány összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Finnország 2-1 (2-0)

Puskás Aréna, 53 148 néző, v.: Ante Culina (horvát)

gólszerzők: Varga B. (26., 43.), illetve Miettinen (72.)

sárga lap: Osváth (4.), Szoboszlai (79.), Szűcs K. (85.), illetve Suhonen (36.)

Magyarország:

Szappanos (Yaakobishvili Á., 63.) - Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Schäfer, Vitális (Szűcs T., 63.) - Sallai (Lukács, 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai - Varga B. (Kovács B., 72.)

Finnország:

Hradecky (Joronen, 81.) - Skyttä, Koski, Miettinen (Alho, 81.) - Mahuta (Tenho, 56.), Suhonen (Väänänen, 56.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson (Jukkola, 66.) - Hakans (Antman, 56.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.)

A meccs elejétől többet birtokolta a labdát a magyar csapat, de az első negyedórában helyzetet nem tudott kidolgozni, Szoboszlainak volt két távoli kísérlete - az egyik szabadrúgásból -, de a finn kaput nem találta el.

A szakadó esőben húsz perc elteltével fokozódott a nyomás a vendégek védelmén, sorozatos szögletekből és szabadrúgásokból záporoztak középre a labdák,

eleinte a finnek még blokkolni tudták a magyar kísérleteket, azonban amikor ez nem jött össze, akkor Szoboszlai újabb sarokrúgásából Varga Barnabás fejjel megszerezte a vezetést.

A magyar gólt a Puskás Aréna felett megjelenő dupla szivárvány "üdvözölte", a pályán pedig továbbra is Marco Rossi tanítványai irányítottak, de akkora fölényben már nem futballoztak, mint a gól előtt. Ennek ellenére még szünet előtt sikerült megduplázni az előnyt, mivel Varga lábbal is eredményes volt a kapufa segítségével.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, a magyarok támadtak, a finnek viszont csak elvétve kerültek a magyar 16-os előterébe. A magyar fölény ebben a periódusban nem hozott újabb gólt, a közönség viszont így is ünnepelhetett, ugyanis Szappanos Péter nevét skandálta, amikor

a 63. percben a felcsúti kapus elhagyta a játékteret a búcsúmeccsén, a pályán pedig az összes csapattársa odament hozzá és elköszönt tőle.

Amíg Szappanosnak egyáltalán nem kellett védenie, addig a helyére beállt újonc Yaakobishvili Áronnak néhány perc után nagyot kellett hárítania Csinger labdavesztése után, viszont Miettinen hajszálpontos távoli bombájánál már ő sem tudott segíteni.

A túloldalon is volt lehetőség, azonban a végig agilisen futballozó Kerkez centikkel célt tévesztett.

A kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, ugyanis a szórványos finn kontrák egyikének végén

Keskinen ziccerbe került, csak Yaakobishvili volt vele szemben, de a debütáló magyar kapus hatalmas védéssel megőrizte a minimális előnyt.

A Barcelonától andorrai kölcsönben lévő hálóőr még a hajrában is hárított egyet lábbal, így szűk félórás bemutatkozása alatt a meccs hőse lett a duplázó Varga mellett.

A cserejátékosok minősége elmarad a kezdőkétől

A második félidőben a sok csere ejtette a magyar csapat színvonalát. Kínkeservesen sikerült megőriznük a vezetést.

Varga egy fejessel, majd egy jobblábas lövéssel két gólt szerzett az első félidőben.

Marco Rossi szövetségi kapitány Csinger Márk személyében már a kezdőcsapatban újoncot avat a magyar labdarúgó-válogatottban, amely a finn csapattal játszik barátságos mérkőzést ma este a Puskásban.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető döntése nem meglepetés, mert saját bevallása szerint

már a két márciusi felkészülési meccsen is tervezte a győri védő bevetését, most viszont szinte elkerülhetetlenné vált, mivel a hátsó alakzat belsejében nem számíthat Dárdai Mártonra.

Rossi a kapuban ígéretének megfelelően a nemzeti együttestől búcsúzó Szappanos Péternek szavazott bizalmat, aki harmadszor öltheti magára a címeres mezt.

A 61 éves szakvezető ezúttal is négyvédős rendszerben küldi pályára a csapatát, jobb oldalon a hiányzó Bolla Bendegúz helyett Osváth Attila szerepel, a balon szokás szerint Kerkez Milos, míg középen Csinger mellett Willi Orbán játszik.

Az ellenfél akcióinak szűrése és a támadások indítása Schäfer András és a magyar élvonal legjobb játékosának választott Vitális Milán feladata lesz, míg elöl

a Sallai Roland, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta triónak kell kiszolgálnia az előretolt éket, Varga Barnabást.

A magyar-finn találkozó 19.45-kor a horvát Ante Culina sípjelére kezdődik a hat napja még a Bajnokok Ligája döntőjének otthont adó Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Szappanos - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Varga B.