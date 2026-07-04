Vb-2026 - Elsőként Marokkó jutott nyolc közé

Szerző: MTI

2026. július 4. 23:07

Az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében és elsőként jutott a nyolc közé.

Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege.

Az afrikai együttes

csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34 összecsapása vereség nélkül.

A marokkói válogatott a negyeddöntőben csütörtökön - közép-európai idő szerint - 22 órakor a Paraguay-Franciaország párharc győztesével játszik Bostonban.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerzők: Unahi (50., 82.), Rahimi (98.)

sárga lap: Halhal (20.), Hakimi (40.), Unahi (45.), El-Hannussz (45+6.), illetve Laryea (40.), J. David (43.), De Fougerolles (49.), Larin (67.)

MAROKKÓ:

Bunu – Hakimi, Diop (Szadane, 87.), Halhal, Mazraui – Buaddi (Amrabat, 63.), El-Ajnaui – B. Díaz, Unahi (El-Murabet, 87.), El-Hannussz (Talbi, 63.) – Szaibari (Rahimi, 22.)

KANADA:

Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg, 79.) – Buchanan (Nelson, 88.), Sigur (Osorio, 88.), Eustáquio, Ahmed (P. David, 79.) – J. David, Oluwaseyi (Larin, 63.)

II. félidő:

A társházigazda rohamaival kezdődött a mérkőzés, Jasszin Bununak, a marokkói kapusnak az első tíz percben Stephem Eustáquio csavarásánál, majd Jonathan David bal oldali, illetve Tani Oluwaseyi közeli lövésénél is védenie kellett, hogy csapata ne kerüljön hátrányba.

A kanadaiak magasan, majdhogynem a felezővonalnál védekeztek, még a csatáraik is letámadtak, így esélyt sem adtak az ellenfélnek a kibontakozásra. Tovább nehezítette a marokkóiak helyzetét, hogy a 22. percben sérülés miatt a tornán eddig három gólt szerző Iszmael Szaibari elhagyta a játékteret.

A Bayern München napokban leigazolt támadója helyett beállt Szufain Rahimi előtt adódott az első marokkói lehetőség, de a 29. percben sem változott az eredmény.

Közben

mindkét csapat játékosai egyre durvább szabálytalanságokkal próbáltak tekintélyt szerezni,

amelynek következtében a játékvezető az első játékrészben hat sárga lapot is kiosztott.

Fordulás után a második kaput eltaláló lövéséből Marokkó lényegében rögtön vezetést szerzett, és a kitámadó kanadaiak által szabadon hagyott területeket kihasználva már többször is eljutott az ellenfél kapujáig.

A rengeteg szabálytalanság továbbra is tördelte a játékot, ami az idő előrehaladtával az előnyben lévő csapatnak kedvezett.

A második játékrészben már nyoma sem volt a veszélyes kanadai támadásoknak,

Bununak sokáig nem is kellett védenie, még a 77. percben sem, amikor Jonathan David 17 méterről, középről végzett el szabadrúgást, de a labda magasan a kapu felett hagyta el a játékteret.

A hajrában aztán Tajon Buchanan lövésénél vetődve hárított, de

az afrikaiak a 82. percben egy kontratámadás végén lezárták a mérkőzést,

sőt három perccel később csaknem a harmadik gólt is megszerezték, de Rahimi fejes után a labda a lécről pattant vissza. A végeredményt Rahimi állította be közvetlenül a nyolcperces hosszabbítás végén.