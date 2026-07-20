Vb-2026 - Spanyolországé az aranyérem

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 20. 00:17

Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot vasárnap az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjében, így története során

másodszor lett aranyérmes.

Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernandez kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze két gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput.

A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben.

Spanyolország története első vb-diadalát 2010-ben szintén hosszabbításban vívta ki. A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.