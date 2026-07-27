Magyar filmsiker a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon

Szerző: Gondola

2026. július 27. 10:01

A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be Horvát Lili első angol nyelvű filmje, a Jegyzeteim a Marsról. A Mackenzie Davis és Rupert Friend főszereplésével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával nemzetközi koprodukcióban készült romantikus dráma a fesztivál Giornate degli Autori (Venice Days) versenyprogramjának nyitófilmje lesz. A Jegyzeteim a Marsról a velencei világpremiert követően télen érkezik a magyar mozikba a Mozinet forgalmazásában.

Nyilvánosságra hozták a szeptember 2-án kezdődő velencei filmfesztivál karakteres szerzői filmeket bemutató Giornate degli Autori (Venice Days) versenyprogramját. A Giornate degli Autori szekció 2004-ben jött létre, a cannes-i Quinzaine des Cinéastes mintájára. Programjukban mindössze 10 új egész estés filmet vonultatnak fel, különös hangsúlyt fektetve az innovációra, a kísérletezésre, az eredetiségre és a függetlenségre.

Horvát Lili korábbi filmje, a világszerte számos díjjal jutalmazott Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre szintén Velencében debütált, majd

Magyarország hivatalos Oscar-nevezettje volt 2021-ben.

Horvát Lili új filmjében Margot, a házassági problémákkal küzdő fiatal amerikai űrkutató megmagyarázhatatlan módon eltűnik, miközben a férjével, Sammel az Alpokban túrázik. Pár héttel később felbukkan az emlékére szervezett búcsúztatón. Semmire sem emlékszik korábbi életéből, egyedül a Mars-kutatásról szóló jegyzeteire, amelyeket kétségbeesetten meg akar semmisíteni. Margot nem ugyanaz, mint azelőtt, Sam mégis a szerelmük második esélyeként tekint a felesége visszatérésére.

A Jegyzeteim a Marsról nemzetközi koprodukcióban készült a Nemzeti Filmintézet támogatásával,

osztrák, francia, német, bosnyák, montenegrói es amerikai partnerekkel együttműködésben. Operatőre Maly Róbert, látványtervezője Sztevanovity Sandra, vágója Szalai Károly, jelmeztervezője Szlávik Juli, zeneszerzője Keresztes Gábor, hangmestere Várhegyi Rudolf, casting directora Fátyol Hermina, vezető producerei Csernátony Dóra és Horvát Lili. A Jegyzeteim a Marsról főszerepeit Mackenzie Davis és Rupert Friend játssza. Mackenzie Davis generációjának egyik legizgalmasabb tehetsége, világszerte ismert a Black Mirror sorozatból, egyebek mellett Denis Villeneuve Szárnyas fejvadász 2049-ében, Jason Reitman Tully-jában és a legutóbbi Terminátor-filmben volt látható. Rupert Friend Wes Anderson visszatérő színésze (‘The Phoenician Scheme’, ‘Asteroid City’, ‘The French Dispatch’). Pályája kezdetén a Büszkeség és balítélet, majd a Homeland sorozat hozott neki nemzetközi ismertséget, legutóbb a Jurassic World: Újjászületés-ben lehetett látni.

Horvát Lili harmadik mozifilmjét, a Jegyzeteim a Marsról-t komoly érdeklődés övezi, a nemzetközi értékesítésért a Paradise City Sales és az UTA Independent Film Group felel. A filmet tavasszal még az utómunkálatok alatt számos országba megvásárolták a helyi forgalmazók, így a romantikus dráma világszerte eljuthat majd a mozinézőkhöz.

A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 2-12. között tartják hagyományos helyszínén, a Lido di Venezián.