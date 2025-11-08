Labdarúgó NB I - Győzelmet aratott a ZTE a Diósgyőr felett

Szerző: mti

2025. november 8. 20:03

A játéknap előtt kieső helyen álló Zalaegerszeg 2-0-ra legyőzte szombaton a vendég Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójában.

A ZTE a második hazai sikerét aratta a mostani szezonban, győzelmének köszönhetően pedig a nyolcadik helyre jött fel a tabellán.

A zalaiak nyerőembere a korábban Diósgyőrben is futballozó Skribek Alen volt, aki gólt szerzett és gólpasszt adott.

Fizz Liga, 13. forduló:

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg, v.: Karakó

gólszerzők: Skribek (55.), Lima (89.)

sárga lap: De Peraza (45+2.), illetve Vallejo (45+1.), Holdampf (48.), Mucsányi Mi. (66.), Szakos (75.)

Zalaegerszeg:

Gundel-Takács - Bodnár (Nyíri, 80.), De Peraza, Várkonyi, Calderon - Kiss B. (Lopez, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Klausz, 92.)- Joao Victor (Krajcsovics, 71.), Maxsuell (Lima, 80.)

Diósgyőri VTK:

Sentic - Szakos, Szatmári, Vallejo (Bényei, 84.), Bárdos - Croizet-Kollár (Mucsányi Má., 60.), Holdampf (Babos, 84.), Mucsányi Mi. (A. Keita, 69.), Gera D. (Bokros, 69.) - Acolatse, Sajbán

A találkozó gyászszünettel indult az egykori szövetségi kapitány, Jenei Imre emlékére.

Az első játékrész a kapusokról szólt, Gundel-Takács Bence a hazaiaktól, Karlo Sentic pedig a vendégeknél védett kiváló formában, mindketten ziccereket fogtak ki, hozzájárulva így a gól nélküli félidőhöz.

Nem sokkal a szünet után előnybe került a ZTE, Bodnár egy kiváló csellel játszotta magát tisztára a jobb szélen, majd tökéletesen centerezett középre, Skribek pedig négy méterről kapásból lőtt a hálóba. A DVTK szinte azonnal egyenlíthetett volna, de Szatmári a kapufát találta el.

A folytatásban a Zalaegerszeg a biztos védekezésre és ellentámadásokra rendezkedett be, és az egyik ilyen végén a 89. percben a csereként pályára lépő Lima eldöntötte a három pont sorsát.