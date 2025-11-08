Labdarúgó NB I - Győzelmet aratott a ZTE a Diósgyőr felett
A játéknap előtt kieső helyen álló Zalaegerszeg 2-0-ra legyőzte szombaton a vendég Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójában.
A ZTE a második hazai sikerét aratta a mostani szezonban, győzelmének köszönhetően pedig a nyolcadik helyre jött fel a tabellán.
A zalaiak nyerőembere a korábban Diósgyőrben is futballozó Skribek Alen volt, aki gólt szerzett és gólpasszt adott.
Fizz Liga, 13. forduló:
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)
Zalaegerszeg, v.: Karakó
gólszerzők: Skribek (55.), Lima (89.)
sárga lap: De Peraza (45+2.), illetve Vallejo (45+1.), Holdampf (48.), Mucsányi Mi. (66.), Szakos (75.)
Zalaegerszeg:
Gundel-Takács - Bodnár (Nyíri, 80.), De Peraza, Várkonyi, Calderon - Kiss B. (Lopez, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Klausz, 92.)- Joao Victor (Krajcsovics, 71.), Maxsuell (Lima, 80.)
Diósgyőri VTK:
Sentic - Szakos, Szatmári, Vallejo (Bényei, 84.), Bárdos - Croizet-Kollár (Mucsányi Má., 60.), Holdampf (Babos, 84.), Mucsányi Mi. (A. Keita, 69.), Gera D. (Bokros, 69.) - Acolatse, Sajbán
A találkozó gyászszünettel indult az egykori szövetségi kapitány, Jenei Imre emlékére.
Az első játékrész a kapusokról szólt, Gundel-Takács Bence a hazaiaktól, Karlo Sentic pedig a vendégeknél védett kiváló formában, mindketten ziccereket fogtak ki, hozzájárulva így a gól nélküli félidőhöz.
Nem sokkal a szünet után előnybe került a ZTE, Bodnár egy kiváló csellel játszotta magát tisztára a jobb szélen, majd tökéletesen centerezett középre, Skribek pedig négy méterről kapásból lőtt a hálóba. A DVTK szinte azonnal egyenlíthetett volna, de Szatmári a kapufát találta el.
A folytatásban a Zalaegerszeg a biztos védekezésre és ellentámadásokra rendezkedett be, és az egyik ilyen végén a 89. percben a csereként pályára lépő Lima eldöntötte a három pont sorsát.