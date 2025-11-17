Zacher Gáborból nagykövet lesz

Szerző: Gondola

2025. november 17. 10:18

Jószolgálati nagykövetként segíti ezentúl az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos.

A frissen nyugdíjba vonult szakember továbbra is aktív, és mostantól társadalmi edukációs célokat is szolgál: célja az egészségtudatosság növelése és a civil, vállalati támogatók bevonása. Az OMSZA első közös kampánya Zacherrel egy adventi jótékonysági akció lesz, amely a mentők áldozatos munkájára irányítja a figyelmet.

„Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést”

- mondta Zacher. Dr. Czakler Éva, az OMSZA alelnöke szerint a nagykövet hitelesen képviseli az egészségügyi témákat.