Kibírjuk-e a közel 100 napot?

Szerző: Molnár Judit

2026. január 6. 10:05

Végtelenül szomorú ünnepeken vagyunk túl. Évek óta dúl, főleg a közösségi médiában a gyűlölet és a fenyegetőzés, de ilyen elvakult és elvadult hangnem még nem volt.

Végtelenül szomorú ünnepeken vagyunk túl. Évek óta dúl, főleg a közösségi médiában a gyűlölet és a fenyegetőzés, de ilyen elvakult és elvadult hangnem még nem volt. Köszönhetően nem csupán a régieknek (például Fekete-Győr, Hadházy, Márki-Zay stb.), hanem elsősorban The Man-nek. A sok, különböző okok miatti frusztráció, amit ezek a figurák nem tudnak és nem is akarnak már leplezni,az arcukon is látható, és meg merem kockáztatni a kifejezést: félelemkeltő.

A fanatikus rajongók pedig épp karácsony napján, december 25-én netes szavazást indítottak arról, hogy esetleges győzelmük után mit kellene csinálni a fideszes vezetőkkel, családtagjaikkal, a tábor közszereplőivel (pl. letartóztatás, per nélküli börtönbüntetés vagy még durvább ötletek). Ép eszű embernek még a lélegzete is eláll magától az ötlettől (ilyen szavazás indítása)! És persze felteszi a kérdés: Mi lenne a három millió, a Fideszre szavazó állampolgárral? Hol tartunk, ha már a szeretet ünnepén is ezrével nyilatkoznak meg embertelen javaslataikkal az elkábított tiszások?





Egy másik Mónika, a Lamperth évek óta magabiztosan hangoztatja furcsa véleményeit, most azonban rátett még több lapáttal: ”a Fidesz-kormány már annyi törvénytelenséget elkövetett, hogy a választók nem hisznek majd a választási eredmény valódiságában.” Pontosan miért is nem? Volt bármilyen probléma, választási csalás a jobboldal részéről az elmúlt 15, sőt 30 évben? Majd így folytatta a korábbi szoci belügyminiszter: „a Fidesz hiszterizálta legelőször (sic!) a közéletet, legkésőbb 2015-ben.” Úgy tűnik, lemaradt a saját évtizedes kormányzásukról, sőt az azt megelőző 40 évről is (persze utóbbi az előbbi szerves folytatása). Azonban az új éve legeleje sem volt nyugodt. Hogy mit műveltek a valódi teljesítményt produkáló Kapu Tiborral, aki igenis nemzeti hős, az vérlázító! ( Erről már sokan írtak. ) Hogy a gusztustalan Gréczy nyilvánosan közli: „nem szavazok sem a Fideszre, sem a Tiszára”, az ki a csudát érdekel? Nevetséges, hogy az ATV Aktual c. műsorában hülyeségeket beszélnek már az év második napján, egy ismeretlen fiatal nő, egy bizonyos Mónika például ilyeneket mond: „a társadalom elégedetlen, mert a magyar állam nem teljesíti a feladatát. És hová tűntek a százmilliók? A régióban utolsók vagyunk.” Ezt mégis honnét veszi? Egy alternatív politikai univerzum épül fel, ami lassan köszönőviszonyban sincs a valósággal.Egy másik Mónika, a Lamperth évek óta magabiztosan hangoztatja furcsa véleményeit, most azonban rátett még több lapáttal: ”a Fidesz-kormány már annyi törvénytelenséget elkövetett, hogy a választók nem hisznek majd a választási eredmény valódiságában.” Pontosan miért is nem? Volt bármilyen probléma, választási csalás a jobboldal részéről az elmúlt 15, sőt 30 évben? Majd így folytatta a korábbi szoci belügyminiszter: „a Fidesz hiszterizálta legelőször (sic!) a közéletet, legkésőbb 2015-ben.” Úgy tűnik, lemaradt a saját évtizedes kormányzásukról, sőt az azt megelőző 40 évről is (persze utóbbi az előbbi szerves folytatása).

Ezek után beidéztek egy Bajnai-interjút is: „az állampárt (sic!) elfoglalt mindent.” Elnézést, de ki is volt a kommunista állampárt, véres diktatúra politikai örököse?





Ne hagyjuk szó nélkül Fodor Gábor kijelentését sem, aki minden csatornán és minden műsorban ellentmondást nem tűrő hangon közli: „a helyzet az, hogy…”, majd előadja szokásos mantráját: „a kormánypárt háborús hisztériája hülyeség.” Az állampolgár kérdései viszont igen egyszerűek: Lamperth tovább szította a tüzet: ”Orbán jó párszor lelepleződött, mert Oroszország érdekében élt a vétóval.” És eközben mi is volt Magyarország érdeke? Majd: „Orbán vinni fogja a háborús hisztériát, mert az elmúlt 16 év eredményeire nem utalhat.” Pedig elég sokszor megteszi, mert van mire, csak a másik oldal elvakult fanatikusai úgysem hallják meg (eszünkbe jut a Brian élete klasszikus jelenete : "Mit adtak nekünk a rómaiak?" Tudjuk, semmit, CSAK...)Ne hagyjuk szó nélkül Fodor Gábor kijelentését sem, aki minden csatornán és minden műsorban ellentmondást nem tűrő hangon közli: „a helyzet az, hogy…”, majd előadja szokásos mantráját: „a kormánypárt háborús hisztériája hülyeség.” Az állampolgár kérdései viszont igen egyszerűek:

Miért nem lehet büszkének lenni a sikerekre? Miért kell örökké hazudni? És főleg: Miért nem annak örülünk, hogy nálunk béke és biztonság van?

Legutóbbit ugyanis jó sok ország irigyli tőlünk.