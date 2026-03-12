Brüsszel a halálos fenyegetést európai politikai értéknek hazudja: kitünteti

Szerző: Molnár Pál

Az Európai Parlament nyilvánosságra hozta az újonnan alapított Európai Érdemrend első kitüntetettjeinek nevét. Az érdemrend legmagasabb fokozatát az idén egy német és egy lengyel politikus mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja. Kövesdi Károly Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, egy ukrán politikus halálosan megfenyegette az egyik EU-tagállam miniszterelnökét. Pár nap elteltével az ukrán politikus Európai Érdemrendet kap. Az EU züllöttségének ennél mélyebb foka elképzelhető-e, milyen lenne az?



- A különböző szintű fenyegetéseket már megszoktuk. Egy szélsőséges szervezet „halállistát” vezet Ukrajna „ellenségeiről”, és ezt az ukrán kormány úgy eltűri, hogy a füle botját se mozdítja. Katonai vezetők, mindenféle rendű-rangú ukrán politikusok eregetik a fenyegetéseket az éterbe, köztük olyat is, hogy Magyarországot akár megtámadhatják. Egy újnáci, Bandera-szellemiségű társaságtól ez sem meglepő. De hogy az állam (egyébként régen illegitim) elnöke fenyegessen egy európai uniós miniszterelnököt, az már végképp nem tolerálható.

Joggal vártuk volna el, hogy az Európai Unió vezetői vagy elhatárolódjanak, vagy legalább megdorgálják az ilyen pribék módra viselkedő senkiházit. Ehelyett kitüntetik.

Jellemző, egy percig sem csodálkozom ezen. A másik kitüntetett sem kispályás az „európai értékekért” folyó csatában. A legnagyobb „európéer”, Angela Merkel zúdította rá Európára a moszlim áradatot. Hármójuk közül talán csak Lech Walesa érdemli meg a díjat. Az Unió alapítói, egykori meghatározó vezetői közül sokan forognak a sírjukban. Nem tudom, hol van ennek a pöcegödörnek az alja, de olybá tűnik, hogy egy feneketlen tóval állunk szembe.

- A pozsonyi miniszterelnök azt kérte az EU vezetőitől, hogy határolódjanak el a halálos fenyegetésre vetemedő Zelenszkijtől. Az EU-szélsőség ezzel szemben pár nap múlva kitüntette a halálos fenyegetést gyakorló, lejárt legitimitású államvezetőt. Milyen érzés belegondolni, hogy ma már az igazi európaiságot Pozsony képviseli Brüsszellel szemben?



- Egyrészt bizarrnak tűnhet, hogy éppen az a szlovák miniszterelnök áll ki teljes mellszélességgel Orbán Viktor mellett, aki a hazai (értsd: szlovák) földmaffiával sem tudott mit kezdeni – ezért fogadta el a lex-Benešként ismert törvényt a szlovák kormánykoalíció, a felvidéki magyarokon ütve egyet –, másrészt Fico is tudja, hogy ő is célkeresztbe kerülhet Brüsszelben. Lényegében már ott is van.

Szlovákia ugyanolyan tüske Brüsszel körme alatt, mint Magyarország, csak a hangsúly egyelőre valamivel könnyedebb Pozsonnyal szemben.

Az igazi európaiság azért csak kezd kirajzolódni a legtöbb országban, csak ki kell böjtölni, hogy valós hatalma is legyen.

- A fenyegetés mint politikai gesztus korábban olyan szélsőséges rendszerekben volt gyakorlott, amely politikai rendszerek - és főleg az akkori konkrét politikusok - megnevezése ma már nem férne bele a politikai korrektség keretébe. Ettől a pillanattól kezdve a halálos fenyegetés európai politikai értékké vált. Mennyire szégyellhetjük magunkat mi, akik korábban büszkék voltunk európaiságunkra?



. Természetesen nem nekünk van szégyellni valónk, hanem azoknak, akik ide juttatták a történelem egyik legnagyszerűbbnek tűnő európai projektjét. Azért persze csak

eszünkbe jut Csurka István figyelmeztetése, aki valami isteni sugallatra előre sejtette, minek kellünk mi az Európai Uniót megalkotó Nyugatnak. Mint mindig: gyarmatnak.

És úgy is viselkednek velünk, mintha gyarmat lennénk. Napjainkban pedig a történelem egyik (másik) legnagyobb hazugságát játsszák az európai színpadon, amikor Ukrajna előtt úgy húzogatják a mézesmadzagot, hogy közben lehóhérolják. Meglehet, nem a szégyen a legerősebb jelző ezekkel a politikusokkal kapcsolatban, sokkal inkább a bűnrészesség, hiszen háborúba akarják sodorni Európát. Sokadszor és újra.

- Ön 2020-ban, huszonegyedikként Budapesten Európa-érmet vehetett át. Most egy halálos fenyegető Európa Érdemrendet kapott. Elképzelhető-e, hogy Ön a hat éve kapott bronz medált ezután a vitrinből kiveszi, és a fiók mélyére süllyeszti?



- Természetesen nem teszek ilyet, sőt, ha lehet, még magasabb polcra helyezem, hiszen ennek a bronzplakettnek az eszmei értéke valós! A két medál között óriási különbség van.

Szerénységem a magyar alapítású nemzetközi Európa-érmet azzal érdemelte ki, mert – hangozzék bármily szerénytelenül – egy Európáért, az igazi európai értékekért aggódó és azokat képviselő tollforgatóként kaptam.

Előtte is, azóta is ehhez az értékrendhez tartottam-tartom magam, és hiszem, hogy az Istentől kapott szerény tehetségem mentes attól a hazugságtól, amit a Metsola által bejelentett Európa Érdemrenddel jutalmazott csapat képvisel.

Ehhez az „európai” érdemrendhez hazugság és vér tapad.

„Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is” – áll az indoklásban. Édes istenem, ha Európa sírásóit a kontinens „építőinek” lehet nevezni, akkor már minden és mindennek a fordítottja is lehetséges. Igazi Kafka-i világ…

